Equipo de Periodistas

Junio 07, 2024 04:08 PM

Un estudiante murió y otro resultó herido este viernes cuando un desconocido disparó contra un grupo de alumnos de Ciencias Agropecuarias en un campus universitario situado en el interior de Panamá, informaron las autoridades.



El suceso, inédito en el país centroamericano, ocurrió en el Centro Regional Universitario de Veraguas (CRUV), según informó el rector de la estatal Universidad de Panamá (UP), Eduardo Flores.



"Me informan que un desconocido abrió fuego a un grupo de estudiantes de Ciencias Agropecuarias del Centro Regional Universitario de Veraguas, que estaban en una práctica de campo en los terrenos del Centro Regional. Me reportan un fallecido y un herido", escribió el rector en su cuenta de X.



El director del Centro Regional, Pedro Samaniego, dijo a medios locales que tanto el fallecido como el herido son estudiantes, y que no se tiene "ningún detalle del agresor".



"Inmediatamente se llamó a las autoridades competentes y aquí están para realizar las investigaciones y determinar, pues, todos los detalles sobre el hecho (...) es algo que ha ocurrido por primera vez y esperamos que sea la última que ocurra en los predios de nuestra institución", dijo Samaniego.



El medio regional La Voz de Veraguas indicó que tanto el fallecido como el herido son estudiantes de primer ingreso del Centro Regional Universitario.



Por su parte, la Fiscalía Regional de Veraguas dijo a través de sus redes sociales que "adelanta las investigaciones por un homicidio registrado en los terrenos del Centro Regional Universitario de Veraguas".



En un primer momento las autoridades no dieron ninguna información sobre el atacante, si huyó o fue apresado, de la condición del herido, ni de la identidad del fallecido.



El director Samaniego pidió a las autoridades una investigación exhaustiva para determinar el móvil y los responsables de este ataque.



Panamá registró en el 2023 un total de 556 homicidios, un 11 % más que en el 2022, según las estadísticas del Ministerio Público (MP, Fiscalía), que sitúan a Veraguas entre las más pacíficas de las 10 provincias del país, con 7 y 9 casos, respectivamente.



Entre los cuatro primeros meses de este año han ocurrido en Panamá 181 homicidios, el 3 % o 6 de ellos en Veraguas, de acuerdo con los datos de la Fiscalía.



Las autoridades panameñas atribuyen más del 70 % de los homicidios a grupos del crimen organizado vinculados a las pandillas y el narcotráfico.