Muere en accidente de avioneta exastronauta Anders, que tomó icónica foto de la Tierra

Equipo de Periodistas

Junio 08, 2024 08:56 AM

El exastronauta del Apollo 8 William Anders, que en 1968 tomó la icónica foto que muestra la Tierra elevándose sobre el horizonte de la Luna, murió este viernes a los 90 años al estrellarse en Seattle la avioneta en que viajaba, confirmó la NASA.



"En 1968, durante el Apolo 8, Will Anders ofreció a la humanidad uno de los regalos más profundos que un astronauta puede dar. Viajó hasta el umbral de la Luna y nos ayudó a todos a ver algo más: nosotros mismos", indicó el administrador de la NASA, Bill Nelson, en la cuenta de X de la agencia.



"Él encarnó las lecciones y el propósito de la exploración. Lo extrañaremos", afirmó.



La división del Noroeste del Pacífico de la Guardia Costera de EE. UU.y la oficina del alguacil de San Juan respondieron esta tarde a una llamada sobre un accidente entre la isla Orcas y la isla Johns (estado de Washington) sobre un modelo antiguo de avioneta que se hundió al caer al agua, de acuerdo con la cadena NBC.

Se desconocía en ese momento cuántas personas había en la nave.



El 24 de diciembre de 1968, Anders, junto a los astronautas Frank Borman, que era el comandante de la misión, y Jim Lovell se convirtieron en los primeros en orbitar la luna y los primeros en presenciar esa imagen que quedó plasmada en la famosa foto.



Mientras la nave espacial estaba en proceso de rotación, Anders tomó esta fotografía icónica 'Earthrise' que muestra la tierra elevándose sobre el horizonte de la luna.



En 2018, la Unión Astronómica Internacional conmemoró el evento nombrando un cráter de 25 millas de diámetro "Anders' Earthrise".



La foto permitió ver el planeta desde una gran distancia por primera vez.



"Cuando la tierra apareció sobre el horizonte lunar, fue cuando realmente me impresionó lo mucho más delicada y colorida que era la tierra", dijo Anders en una entrevista en 2018 con 'Today Show' al cumplirse los 50 años de esa innovadora misión.



Tras 25 horas de vuelo Andres comenzó a tomar fotografías. El exastronauta dijo además en esa entrevista que creía que tenía una probabilidad entre tres de no sobrevivir a la misión Apolo 8, señaló además NBC.



Anders, que nació en Hong Kong el 17 de octubre de 1933, fue además piloto de respaldo de la misión Gemini XI y la misión Apolo 11 en la que los primeros humanos aterrizaron en la luna el 20 de julio de 1969.



Previo a ser seleccionado para ser astronauta en 1964, Anders fue piloto de combate en la Fuerza Aérea y tuvo cuatro hijos y dos hijas.



Entre los que han lamentado la muerte de Anders figura el senador y exastronauta Mark Kelly.



"Anders cambió para siempre nuestra perspectiva de nuestro planeta y de nosotros mismos con su famosa fotografía de la salida de la Tierra en el Apolo 8. Él me inspiró y a generaciones de astronautas y exploradores", indicó en su cuenta de X.