EEUU reitera que el periodista Evan Gershkovich es inocente y pide a Rusia su liberación

Equipo de Periodistas

Junio 13, 2024 02:05 PM

El Gobierno estadounidense subrayó este jueves que el corresponsal del periódico The Wall Street Journal Evan Gershkovich no ha hecho "nada malo" y reclamó a Rusia su liberación inmediata.



"Los cargos contra él son falsos y el Gobierno ruso lo sabe. Debería ser liberado inmediatamente", indicó en una conferencia de prensa el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.



La Fiscalía General rusa envió este jueves a juicio el caso de espionaje contra Gershkovich.



El reportero, de 32 años, fue detenido a finales de marzo de 2023 en Yekaterimburgo, capital de los Urales, y el 7 de abril fue acusado formalmente de espionaje por el Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB).



"Hemos dejado claro desde el principio que Evan no ha hecho nada malo. No debería haber sido arrestado en primer lugar", añadió Miller, según el cual el Ejecutivo estadounidense seguirá trabajando para que el corresponsal pueda volver a casa.