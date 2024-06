EEUU descarta aumentar número de citas diarias de aplicación para entrada de migrantes

Equipo de Periodistas

Junio 14, 2024 02:20 PM

Estados Unidos no planea aumentar el número de citas diarias disponibles en la aplicación CBP One, que permite a los migrantes que llegan a la frontera sur presentarse en un puerto de entrada para poder pedir asilo en el país.



En declaraciones a un grupo de medios, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, aseguró este viernes que el Gobierno tiene una "capacidad limitada" para procesar los casos de migrantes.



Actualmente EE.UU. solo ofrece 1.450 citas diarias a través de esta aplicación para toda la frontera sur.



Tras la entrada en vigor de una serie de restricciones al asilo para quienes cruzar de manera irregular la frontera, el Gobierno ha asegurado que la aplicación CBP One es ahora la única herramienta que tienen los migrantes en tránsito o ya en lado mexicano de la frontera para pedir asilo en el país.



La Administración demócrata, explicó Mayorkas en la conversación telefónica con reporteros, no ofrecerá más citas porque se enfrenta a una "serie de restricciones operativas y de restricciones políticas".



El secretario subrayó que, al año, CBP One permite que más de "500.000 personas al año" puedan presentarse en puertos de entrada en la frontera para presentar sus casos de solicitud de protección.



En las citas que son programadas a través de esta aplicación, los migrantes no pueden solicitar asilo como tal. En cambio, se les da entada al país bajo una figura legal conocida como "permiso humanitario" y se les programa una fecha posterior para presentarse ante un corte migratoria donde pueden pedir asilo.



A su vez, una vez estén el país con este permiso, los migrantes pueden pedir un permiso de trabajo.



Una de las denuncias de las ONG que presentaron este miércoles una demanda en contra de las nuevas restricciones es precisamente que las medidas fuerzan a los migrantes a depender de CBP One para poder acceder al sistema de asilo de EE.UU.



En el documento legal, las organizaciones aseguran que el gobierno de Joe Biden está violando la ley de inmigración el país, la cual especifica que para pedir asilo, es necesario estar en territorio estadounidense.



"La aplicación CBP One está llena de problemas y para muchos" migrantes "conseguir una cita es imposible", estipula la demanda, "como resultado un sinfín de personas que buscan asilo se han visto forzadas a esperar en México indefinidamente bajo condiciones precarias".



Las nuevas restricciones, impuestas por orden ejecutiva la semana pasada, consideran como "no aptas" para solicitar asilo a todas las personas que sean arrestadas cruzando de manera irregular, tras lo cual son expulsadas de vuelta a México o deportadas a sus países de origen