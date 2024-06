Como gobernador de Florida es "preocupante" y "problemática" y que él no permitiría la presencia rusa en aguas de Cuba

Equipo de Periodistas

Junio 14, 2024 03:13 PM

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, calificó este viernes de "débil" la postura del Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, frente a la visita de una flotilla de la Marina de Guerra de Rusia, que incluye un submarino de propulsión nuclear, a Cuba.



"Estamos fallando como país con capacidad disuasoria, y creo que todo comienza desde arriba, con el presidente de Estados Unidos", dijo DeSantis durante una conferencia de prensa.



Señaló que como gobernador de Florida es "preocupante" y "problemática" y que él no permitiría la presencia rusa en aguas de Cuba.



"Creo que la historia ha demostrado que estos malos actores responden a la fuerza, la fuerza los disuade. La debilidad no los disuadirá. La confusión no los disuadirá", subrayó.





"No se dejarán disuadir por un presidente deambulando sin rumbo por el G7", expresó DeSantis en referencia a las naciones industrializadas que se reúnen en Italia esta semana.



El jueves, el Comando Sur de EE.UU., con sede en Doral, en el sur de Florida, informó de la presencia de un submarino de guerra suyo en la Bahía de Guantánamo (Cuba) como parte de sus tareas de "rutina", en medio de la visita a La Habana de la flotilla.



El Southcom, que supervisa las operaciones militares de Estados Unidos en Latinoamérica y el Caribe, señaló que el submarino de ataque rápido USS Helena se encuentra en la Bahía de Guantánamo "como parte de una visita portuaria de rutina".



Subrayó en la red social X que transita por el área geográfica de responsabilidad de esa fuerza "mientras lleva a cabo su misión de seguridad marítima global y defensa nacional".



Igualmente aclaró que "la ubicación y el tránsito del buque estaban previamente planificados".



Esta semana el Gobierno de Estados Unidos dijo que la flotilla rusa no supone una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.



"Siempre y constantemente monitorearemos cualquier embarcación extranjera que opere cerca de aguas territoriales de Estados Unidos. Obviamente nos lo tomamos en serio, pero estos ejercicios no representan una amenaza para Estados Unidos", dijo la viceportavoz del Pentágono, Sabrina Singh.



La flotilla rusa incluye una moderna fragata y un submarino de propulsión nuclear. Según informó el Gobierno cubano, los rusos permanecerán en el puerto de La Habana hasta este lunes.