Equipo de Periodistas

Junio 17, 2024 03:29 PM

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y Lorena Ponce de León concretaron oficialmente este lunes su divorcio tras la separación entre ambos anunciada en mayo de 2022.



Según recoge la sentencia judicial a la que tuvo acceso la Agencia EFE, el matrimonio entre Lacalle Pou y Ponce de León, que se casaron el 9 de junio del año 2000 y tienen tres hijos, quedó legalmente disuelto.



La separación del mandatario, electo en 2020 en fórmula con la actual vicepresidenta, Beatriz Argimón, con el apoyo de la coalición de cinco partidos que integra su fuerza política, el centroderechista Partido Nacional, trascendió públicamente el 6 de mayo de 2022.



Como confirmaron entonces fuentes de la Presidencia, Lacalle Pou y Ponce de León, que desde la investidura del 1 de marzo de 2020 convivían juntos en la residencia presidencial de Suárez y Reyes, acordaron terminar la relación tras 22 años casados.





De acuerdo con la sentencia de la jueza letrada de Familia Sahiana Sena emitida este lunes, el pasado 8 de diciembre de 2023 el presidente de Uruguay compareció junto a Ponce de León "expresando su deseo de disolver el vinculo matrimonial que los une, por la causal de mutuo consentimiento".



Pese a que en Uruguay no existe oficialmente la figura de "primera dama", Ponce de León, técnica forestal y diseñadora de jardines, asumió al comienzo del Gobierno la fundación del programa gubernamental de apoyo a emprendedores "Sembrando", en cuyo equipo se mantuvo como fundadora tras la separación.



Desde ese rol la exesposa del presidente tuvo cierto protagonismo, ya que participó incluso de un viaje oficial a Dubái (Emiratos Árabes Unidos), donde inauguró el local del programa dentro de la Expo Dubái 2020.



Según contó Lacalle Pou durante una entrevista en 2019, la pareja había tenido una separación en 2011, cuando por cuatro meses pasaron a vivir en casas distintas.



Ese período estuvo marcado por la frustración de que su deseo de ser padres no se concretara hasta que un tratamiento de fertilidad exitoso resultó en el nacimiento por fecundación in vitro de los mellizos Luis Alberto y Violeta, a los que luego se sumó Manuel.



Sobre ellos, Lacalle Pou dijo que, en parte por el carácter "liberal" de su esposa, son "mucho mejores hijos" de lo que él fue para sus padres.



Abogado de profesión, nacido el 11 de agosto de 1973 (50 años), Lacalle Pou es el segundo hijo del expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995) y de la exsenadora Julia Pou.