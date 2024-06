López Obrador afirma dejar “finanzas sanas” a Sheinbaum para que no pida prestado al FMI

Equipo de Periodistas

Junio 19, 2024 02:28 PM

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este miércoles que dejará “finanzas sanas” al próximo gobierno de Claudia Sheinbaum para que no tenga que recurrir a préstamos de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI).



"Se deben dejar finanzas públicas sanas para que la presidenta electa y luego presidenta constitucional tenga todo el poder, finanzas públicas sanas, porque eso es importantísimo, no andar pidiendo prestado, recurriendo al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial para que nos pongan condiciones", dijo el mandatario.



El gobernante mexicano aseveró en su conferencia matutina que durante su gestión (2018-2024) el crecimiento de la deuda del país fue menor que en las administraciones de Felipe Calderón (2006-2012) y de Enrique Peña Nieto (2012-2018).



“Ellos incrementaron 7 puntos en promedio, entre 7 y 7,5 del producto (interno bruto, PIB) y nosotros estamos luchando porque sean 5 o 5,5 (puntos del PIB), es decir, dejar dos puntos del producto, que son como 600.000 ó 700.000 millones (de pesos mexicanos) (32.551 ó 37.977 millones de dólares) de reservas por lo que se pueda necesitar”, señaló.

Explicó que, aunque no cree que se requieran estas reservas, debe actuarse “de manera precavida", sobre todo por las próximas elecciones de Estados Unidos, que podrían causar incertidumbre sobre la economía mexicana.



No obstante, señaló que antes de noviembre no prevé inestabilidad económica y financiera, aunque tras las elecciones estadounidenses podría romperse la estabilidad, por lo que era necesario “blindar” la economía local.



“Tenemos una relación económica cercana (...) está muy integrada la economía a la de ellos y la de ellos a la nuestra. Sí, puede haber factor de inestabilidad económica financiera y por eso hay que blindar la economía mexicana y no hay mejor forma que dejarles más remesas a quienes van a manejar la política económica”, enfatizó.