Los efectos de las lluvias en El Salvador: pasar la noche en una barca ante los derrumbes

Equipo de Periodistas

Junio 22, 2024 11:57 AM

Una familia salvadoreña pasó la noche en una barca después de que el colapso de un dique de tierra destruyera su casa y las fuertes lluvias amenazaran con más derrumbes, sumándose a las más de 3.800 personas que han tenido que ser evacuadas por las precipitaciones que azotan El Salvador desde la semana pasada y que han dejado al menos 19 fallecidos y dos desaparecidos.

Los derrumbes e inundaciones son las principales amenazas que están enfrentando los salvadoreños por las fuertes lluvias, en un país que se encuentra en estado de emergencia nacional a raíz de unas precipitaciones que afectan principalmente a la costa y las zonas rurales del país.

Una de esas zonas es el cantó Joya Grande, en la central localidad de Santiago Texacuangos.

"Tratamos de organizarnos con la comunidad para tratar de evitar desastres, porque tenemos un río y estamos rodeados de montaña", comentó a EFE Ronald Fuentes, del comité de protección civil del lugar.

Leer más: EEUU donará 40.000 dólares en alimentos para afectados por las lluvias en El Salvador

Dijo que se han organizado para evacuar a sus vecinos ante los posibles deslaves a los que están expuestos y que se han dado en los últimos días.

Entre los afectados, explicó, está una familia de dos adultos y tres niños que viven cerca del central lago de Ilopango.

Su casa quedó sepultada tras el colapso de un bordo o dique de tierra para contener las aguas. Dedicados a la pesca y el turismo, tuvieron que pasar la noche en una pequeña embarcación atracada en a la orilla del lago ante el peligro de más derrumbes.

"Cada año empeora (...), cada invierno acá no se duerme, si hay demasiada lluvia las personas están activas ante cualquier emergencia" y "acá es rara la casa que no se ve afectada por las lluvias, porque si no es el desbordamiento del río, es un bordo", relató Fuentes.

Solo en este sector, comentó, viven unas 3.000 personas que sobreviven del turismo, agronomía y pesca que en cada época lluviosa se enfrentan a unos riesgos que se hacen más duros cuando "en la zona no hay presencia de alguna institución (gubernamental) o de la alcaldía, prácticamente acá solo está la comunidad", lamentó.

Al menos 19 fallecidos y miles de evacuados

Las cifras oficiales indican que hasta el momento han fallecido al menos 19 personas, entre las que hay seis menores de edad. Entre ellas dos niñas que fallecieron soterradas tras un derrumbe en la central localidad de Soyapango.

Además, dos personas se encuentran extraviadas y 11 resultaron heridas, mientras que los evacuados llegaron a 3.861, de los que 1.857 son menores de edad.

En esta semana de lluvias se han desbordado 26 ríos, y se produjeron 248 deslizamientos, 23 inundaciones urbanas y 183 viviendas dañadas.

Históricamente, El Salvador se ha visto afectado por fenómenos meteorológicos que causan fallecidos en cada época lluviosa, entre los más fuertes se encuentran el huracán Mitch (1998) y las lluvias de noviembre de 2009.

Mitch dejó a su paso 240 fallecidos y 84.005 damnificados, mientras que las tormentas del 7 y 8 de noviembre de 2009 dejaron 199 fallecidos.

Un 89 % del territorio es vulnerable, lo que "pone al 95 % de la población en riesgo y que nos ocurra casi cualquier cosa. Erupciones volcánicas, terremotos, inundaciones, sequía, huracanes, casi de todo nos puede ocurrir", afirmó Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).

El director de general de protección civil, Luis Amaya, resumió: las zonas de riesgo "por siempre van a ser zonas de riesgo".