Un temblor de magnitud 5,2 se percibe en Ciudad de México pero no activa la alerta sísmica

Equipo de Periodistas

Junio 23, 2024 03:27 PM

Un temblor de magnitud 5,2 se registró este domingo en la costa del estado mexicano de Guerrero, ubicado en el sur del país, aunque el movimiento, que se percibió en distintas zonas de la Ciudad de México, no activó la alerta sísmica.



En un reporte preliminar el Servicio Sismológico Nacional (SSN) ubicó el epicentro a 22 kilómetros al sureste de San Marcos, Guerrero.



"Sismo magnitud 5,2 localizado a 18 kilómetros al sureste de San Marcos, Guerrero", informó el organismo en la red social X. En un reporte preliminar había informado que la magnitud era de 5,4.



El movimiento ocurrió a las 11:16:27 horas (17.216:27 GMT).

"Por la tenue intensidad del temblor no se activaron los altavoces que emiten la alerta sísmica. De cualquier forma, los helicópteros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México realizan sobrevuelos. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil confirman que no hay afectaciones en nuestra ciudad", dijo en la red social X, el alcalde de Ciudad de México, Martí Batres.



"Se tuvo un sismo en costas de Guerrero que se percibió de forma muy débil en la Ciudad de México. La zona norte presentó la sensación más fuerte. No tenemos reportes de daños o afectaciones. Todo funciona con normalidad en la capital", remarcó Batres.



De acuerdo con la información emitida por el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex), el sismo detectado "no ameritó" la activación de la alerta sísmica a través del sistema de altavoces de la Ciudad de México.



Esto "porque la energía radiada por el sismo durante los primeros segundos no superó los niveles de activación", apuntó el Sasmex.



En Ciudad de México, según las autoridades, los sismos de magnitud 5 o mayor activan la alerta sísmica.