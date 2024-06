Equipo de Periodistas

El Partido Comunista de Venezuela (PCV) anunció este martes que apoyará al candidato opositor Enrique Márquez, del partido Centrados, una decisión que no incidirá en las tarjetas electorales de los comicios presidenciales del próximo 28 de julio en el país.



El PCV no puede ofrecer su tarjeta a Márquez, y poner su foto como candidato de la formación, ya que el nombre y los símbolos del PCV se encuentran bajo intervención judicial, por lo que en la boleta aparece la foto del candidato y presidente, Nicolás Maduro.



El secretario general del PCV, Óscar Figuera, informó en rueda de prensa que luego de un debate del partido sobre las candidaturas, Márquez recibió el 50 % del apoyo; el opositor Antonio Ecarri, del partido Alianza del Lápiz, el 23 %; el candidato de la mayor coalición opositora, Edmundo González Urrutia, el 14,10 %, mientras que el 12 % restante no apoyó a ningún aspirante.





"Es necesario salir de esta tragedia histórica. En el caso del PCV, no brindar apoyo a ninguna de las dos corrientes burguesas que hoy se disputan el poder en Venezuela (...) ni a la corriente burguesa que encabeza Nicolás Maduro (...) y tampoco (...) a la otra fracción burguesa que, desde la oposición, enfrenta al Gobierno de Maduro", dijo Figuera.



Asimismo, aseguró que miembros del PCV han conversado "con diversos sectores", sin especificar cuáles, sobre la "necesidad de coincidir" en una propuesta que han presentado a Márquez para reivindicar "los derechos de los trabajadores", entre ellas "las demandas del salario" y "prestaciones sociales".



Por otra parte, Figuera calificó de decisión "arbitraria" y "fraudulenta" la intervención del partido por parte del Tribunal Supremo de Justicia, que -consideró- entregó el PCV a "un grupo de mercenarios al servicio de la cúpula del Gobierno y el PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela)".



Pese al "secuestro" de la tarjeta, dijo, el PCV decidió que debía continuar "en el terreno electoral" para impulsar corrientes que, aunque no se identifican con la izquierda, "sí con el campo democrático".



Por su parte, el candidato Márquez, que estaba en la rueda de prensa, agradeció "el apoyo de un partido histórico" y dijo que pretende sumar a su candidatura "a todos aquellos sectores que quieran construir un país diferente".