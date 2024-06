Trump solo se compromete a respetar el resultado de las elecciones "si son justas"

Equipo de Periodistas

Junio 27, 2024 08:50 PM

El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) se comprometió este jueves a respetar el resultado de las elecciones del próximo 5 de noviembre "solo si son justas, legales y buenas".

En ese caso respetará dicho resultado "sin duda", dijo en su primer debate junto al actual mandatario, el demócrata Joe Biden, contra quien ya se enfrentó en los comicios de 2020.

"Hubiera preferido mucho más aceptar esos, pero el fraude y el resto fueron ridículos", apuntó de las anteriores elecciones, que derivaron en un asalto al Capitolio en enero de 2021 por parte de seguidores trumpistas mientras se certificaba la victoria de Biden precisamente por las dudas instigadas en torno a su desarrollo.

Trump destacó que en esta nueva ocasión ni siquiera se iba a presentar hasta que vio "el terrible trabajo" de la Administración de Biden, que en su opinión "está destruyendo el país".

El demócrata, a su vez, dudó de que su antecesor acepte una eventual derrota: "Me extrañaría, porque eres tan quejica. No puedes soportar perder", recalcó en ese intercambio constante de reproches entre uno y otro.

Biden: votar por Trump es contra democracia

El presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó este jueves en el primer debate presidencial que votar a Donald Trump en las elecciones de noviembre será votar en contra de la democracia ya que el expresidente no entiende lo que significa.

"Cuanto más aprendo sobre lo que ha hecho, sí (lo creo)" afirmó Biden a la pregunta de si los millones de estadounidenses que en noviembre voten por Trump estarán votando en contra de la democracia.

"Este tipo no tiene ningún sentido de qué es la democracia estadounidense", insistió el presidente, quien recordó que el republicano tiene "muchos casos (judiciales) en el camino" y "toda una gama de problemas que tiene que enfrentar".

"No sé qué harán los tribunales, pero yo sí sé que él tiene un problema real", dijo Biden, quien afirmó que Trump "está desacreditado por todos lados."

Trump le respondió al demócrata afirmando que Biden "no está preparado para ser presidente" y que es "el peor presidente de la peor presidencia de la historia" de Estados Unidos.



"No deberíamos tener un debate al respecto. No hay nada que debatir", aseguró Trump, que atacó a un Biden por el estado de la economía, la política migratoria, los conflictos internacionales y por ser "el peor presidente de la historia".