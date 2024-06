Nicolás Maduro lo ha dicho (...), no solamente es votar el 28 de julio, es votar y quedarse en la calle defendiendo el voto y defendiendo nuestra victoria", expresó ante periodistas

Equipo de Periodistas

Junio 28, 2024 03:11 PM

El chavismo llamó este viernes a "defender el voto" en la "calle" ante presuntos planes para "generar situaciones de violencia" el 28 de julio -cuando se celebrarán las elecciones presidenciales-, denunció el jefe del equipo oficialista para los comicios y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.



"El presidente (Nicolás) Maduro lo ha dicho (...), no solamente es votar el 28 de julio, es votar y quedarse en la calle defendiendo el voto y defendiendo nuestra victoria", expresó ante periodistas Rodríguez.



Dijo también que el próximo 28 de julio "va a quedar signado en las páginas de la historia de Venezuela como el evento electoral que derrote para siempre todas las agresiones", en alusión a los supuestos planes violentos por los que acusó a la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el mayor bloque opositor.



"Está tratando de estructurarse una matriz, una estructura no electoral, no para la búsqueda del voto, sino para sembrar violencia, (pero) van a ser neutralizados", señaló el presidente del Parlamento.





Asimismo reiteró que, desde la Embajada de Argentina en Venezuela, se están "gestando y coordinando" estos planes de violencia, por los que responsabilizó el jueves a opositores asilados en esa delegación.



Ante esto, la Cancillería venezolana "ya tomó cartas en el asunto" y se está "comunicando" con los "representantes diplomáticos" de Argentina, adelantó el chavista, que no ofreció detalles al respecto.



Además, se refirió al simulacro electoral del próximo domingo, cuando se habilitarán 1.174 mesas de votación en los 335 municipios de Venezuela para que las personas se familiaricen con el proceso.



"La orden que estamos impartiendo a todos los niveles de nuestra maquinaria es que todos los jefes de UBCH -comandos proselitistas del chavismo- se concentren en el centro de votación correspondiente", remarcó el diputado, quien recordó que el equipo que apoya la segunda reelección de Nicolás Maduro probará su maquinaria ese día.