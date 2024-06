Emiten alerta de huracán por tormenta tropical Beryl en el caribe

Equipo de Periodistas

Junio 29, 2024 12:01 PM

Barbados y otros Estados del Caribe Oriental, emitieron este sábado una alerta de huracán ante el paso de la tormenta tropical Beryl que, según las previsiones, se convertirá en huracán cuando atraviese las Islas de Barlovento la noche del domingo al lunes.



La primera ministra barbadense, Mia Mottley, instó en una cadena de televisión nacional a los ciudadanos a tomar todas las precauciones necesarias ante la llegada de la tormenta y afirmó que el país podría enfrentarse a un huracán "de categoría uno en las próximas 48 horas".



"Nos guste o no, la verdad es que estamos viviendo en una época diferente. Me oyen hablar del cambio climático y de la crisis climática, y aquí es donde se pone el dedo en la llaga, y la verdad es que viviremos más y más momentos como este", aseveró la mandataria.



A su juicio, "es probable que estas marejadas provoquen olas potencialmente mortales y corrientes de resaca".



"Las temperaturas están subiendo no sólo para nosotros, sino también en los océanos, y cuando empiecen a subir en los océanos, las posibilidades de tormentas y huracanes serán cada vez mayores", subrayó Mottley.



Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés), con sede en Miami (Florida), anotó este sábado que Beryl podría provocar "vientos destructivos con fuerza de huracán y marejadas ciclónicas potencialmente mortales", razón por la que hay una alerta de huracán vigente para gran parte de las Islas de Barlovento.

En este contexto, los Gobiernos de Francia, Trinidad y Tobago y Santa Lucía también emitieron este sábado una alerta de huracán para sus islas en la región.



Esta es la segunda tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico de 2024 y se convirtió formalmente en tormenta tropical el viernes.



Este año, el Atlántico tendrá una temporada de huracanes muy por encima del promedio, con la posibilidad de hasta trece huracanes, de los cuales hasta siete pueden ser de categoría mayor, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos. EFE