La FLIP critica palabras de Petro y le pide que se "abstenga de estigmatizar a periodistas"

La Fundación para la Libertad de Prensa criticó este sábado las intervenciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, ya que "tienen el impacto potencial de debilitar ante la opinión pública a una organización que apoya al periodismo" y le pidió que se "abstenga de estigmatizar periodistas".



En una carta abierta dirigida al Petro, la junta directiva de la FLIP se refirió a "un hecho desafortunado de desinformación" por parte del mandatario y defendió la labor de la organización.



"Su intento por deslegitimar a esta Fundación sienta un precedente perjudicial y alimenta el temor de la censura, precisamente en un momento en el que diversos medios están publicando informes de alto interés sobre funcionarios públicos que están siendo señalados de cometer actos de corrupción. Además, existe una coyuntura de violencia contra periodistas. Cinco periodistas han sido asesinados en los últimos 19 meses", indicó la FLIP.



En este sentido, cuestionaron la falta de una "respuesta enérgica" de su parte ante estos asesinatos, mientras que insistieron en que la FLIP es una organización "que no responde a ningún interés político o presión partidista".