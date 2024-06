Migración detiene a 63 migrantes hacinados en un camión de carga en el norte de México

Equipo de Periodistas

Junio 30, 2024 04:10 PM

El Instituto Nacional de Migración (INM) de México detuvo este domingo un tráiler en el cual viajaban 63 personas migrantes hacinadas bajo temperaturas que superaban los 43 grados Celsius.



La detención se dio en el punto de revisión militar Precos, ubicado en la carretera que va de la norteña ciudad de Chihuahua hacia la fronteriza Ciudad Juárez, en el norte del país, a menos de 50 kilómetros de la franja con Estados Unidos.



El IMN, señaló en un comunicado que, durante la revisión, los agentes federales de Migración (AFM) identificaron que las personas en situación de movilidad se dirigían de forma irregular sin documentos que acreditaran su legal estancia en el país.



Según el reporte, en el camión de carga viajaban, 18 personas procedentes de Guatemala, 23 de Ecuador, seis de El Salvador, dos de República Dominicana; cinco de Honduras.



Además, las autoridades migratorias mexicanas, identificaron tres núcleos familiares con dos integrantes cada uno procedentes de Guatemala, Honduras y Ecuador.



Entre este grupo de migrantes viajaban tres menores no acompañados originarios de El Salvador, Ecuador y Guatemala.



Las personas adultas que viajaban solas fueron trasladadas a instalaciones migratorias, en tanto que los núcleos familiares fueron llevados a la Oficina Administrativa de Canalización de Niñas, Niños y Adolescentes Acompañados, No Acompañados y Separados.



Los tres menores no acompañados fueron al Centro Integral de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes Casa del Menor Migrante, de la subprocuraduría de Protección Auxiliar del Distrito Judicial Bravos, en Ciudad Juárez, en el norteño estado de Chihuahua.



Estas acciones forman parte de los esfuerzos del INM para minimizar los riesgos a los que se exponen las personas extranjeras y familias al viajar de manera irregular por nuestro país.



El punto de revisión en el que fueron detectados estos migrantes es el último antes de llegar a la fronteriza Ciudad Juárez, que durante los últimos años se ha convertido en el epicentro del fenómeno migratorio hacia EEUU.



Para poder evadir este lugar de revisión, los migrantes suelen aventurarse a cruzar Samalayuca, un cuerpo de dunas de 14 kilómetros de largo por 8 kilómetros de ancho, donde ya han fallecido algunos migrantes en las últimas semanas.



Al menos una decena han sido rescatados debido a los cuadros de deshidratación provocados por las altas temperaturas y la exposición al sol con las temperaturas superiores a los 40 grados de las últimas semanas.