Milei viajará a Brasil para un congreso conservador, anuncia el hijo de Bolsonaro

Equipo de Periodistas

Julio 01, 2024 02:26 PM

El diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, referencia de la ultraderecha latinoamericana e hijo del exmandatario Jair Bolsonaro (2019-2022), anunció este lunes que el presidente argentino, el libertario Javier Milei, participará el próximo fin de semana en un congreso conservador que se celebrará en el sur de Brasil.



"Conversé ahora con el presidente de Argentina, Javier Milei, quien confirmó que vendrá al CPAC (Conferencia de Política de Acción Conservadora) de Brasil", que se realizará en la ciudad de Balneario Camboriú, y donde además se reunirá con el expresidente Bolsonaro, indicó el hijo del exmandatario.



Según Eduardo Bolsonaro, Milei ofrecerá una conferencia en el CPAC Brasil, sobre el cual garantizó que será "el mayor encuentro de conservadores de toda la historia de América Latina".





Milei ya ha viajado a otros congresos conservadores, entre ellos uno en Estados Unidos, donde conoció al expresidente y ahora precandidato a ocupar la Casa Blanca Donald Trump (2017-2021).



También asistió a otro organizado en España por el partido ultraderechista VOX, en el que acabó criticando al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y a su esposa, Begoña Gómez, lo cual generó una crisis diplomática entre ambos países.



De confirmarse, la visita sería la primera de Milei a Brasil desde que asumió el poder, en diciembre del año pasado.



El líder libertario no ha tenido hasta ahora ningún encuentro privado con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien ni siquiera ha conversado por teléfono.



Las relaciones entre ambos son nulas, desde que Lula manifestó su apoyo en la campaña electoral al candidato peronista Sergio Massa, a lo que Milei respondió tildando al jefe de Estado brasileño de "corrupto" y "comunista".



La semana pasada, Lula dijo que aún no había tenido contactos con Milei, pues todavía espera que le pida "disculpas", tanto a él como "a Brasil", por esas declaraciones, que calificó de "tonterías".



Milei respondió inmediatamente, en una entrevista con un canal de televisión argentino, en la cual preguntó "¿desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad?".



El presidente argentino sostuvo que "las cosas" que dijo "encima son ciertas", y afirmó que el problema es que le dijo "corrupto" a Lula cuando "fue preso por corrupto" y le dijo "comunista" cuando "es comunista".



Así como no tiene ninguna relación con Lula, Milei mantiene un estrecho vínculo con Bolsonaro, a quien invitó personalmente a su investidura, en diciembre pasado, a la que el líder progresista no asistió, en parte por la presencia del referente de la extrema derecha.