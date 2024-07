Equipo de Periodistas

Julio 01, 2024 04:07 PM

"Me temo que esto va a suponer otro paso para acabar con la democracia", reaccionó la activista Joan Bautista a la decisión de inmunidad parcial del expresidente Donald Trump (2017-2021) por parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos.



La mujer, una defensora de los derechos humanos, aseguró que siempre intenta acercarse a este tribunal cuando se esperan fallos importantes, luego de conocerse la postura que la máxima instancia estadounidense compartió este lunes sobre el intento de Trump de revertir las elecciones de 2020, que desembocó en el asalto al Capitolio en Washington el 6 de enero de 2021.



El fallo, de 6 votos contra 3, determinó que los actos "oficiales" del ahora precandidato republicano, como mandatario, sí quedan protegidos, pero no los "no oficiales", articulando que "un expresidente tiene derecho a inmunidad absoluta frente a un proceso penal por acciones dentro de su autoridad constitucional concluyente".





La primera reacción a esta resolución del centenar de personas reunidas cerca del alto tribunal -que casi en su totalidad estaban a favor de procesar a Trump - fue de alegría, pero los aplausos y las celebraciones se convirtieron en pocos minutos en confusión y continencia.



"Aún no puedo tener una opinión completa porque necesito saber qué significa exactamente ‘oficial’ y ‘no oficial’, la decisión debería ser más clara", dijo a EFE Wesley Hoy, acompañado de su hermano gemelo Luther.



Unas dudas que compartieron la mayoría de los congregados que, a medida que llegaba más información en sus teléfonos móviles, leían en voz alta los detalles de la sentencia y los análisis de la prensa para aclarar con sus acompañantes las inconcreciones del texto.



De hecho, la decisión puede considerarse una victoria para el republicano, pues probablemente le permitirá evitar comparecer ante otra corte antes de los comicios del 5 de noviembre, donde podría enfrentarse con el actual presidente de EE.UU., el demócrata Joe Biden.



"Todo lo que sea alargar el proceso judicial, juega en favor de Trump", concluyó Lisa Swanson, de 68 años, que tachó la sentencia de "confusa y decepcionante".



Aunque los asistentes no coincidieron en si la inmunidad parcial a Trump podría tener un gran impacto en cómo se desarrollen las semanas previas a las elecciones presidenciales, sí estuvieron de acuerdo en que algo tiene que cambiar en las filas demócratas.



Los gemelos Hoy, que cumplieron la mayoría de edad a inicios de este año, van a poder votar por primera vez el próximo noviembre, y tienen claro que si el Partido Demócrata quiere ganar "tiene que encontrar otro candidato ya", tal y como afirmó uno de ellos, Luther.



Esa opinión la compartieron varios de los asistentes. Bautista cree que un "nuevo demócrata" es necesario porque con el debate presidencial de la semana pasada en la cadena CNN, entre Biden y Trump, se demostró que el presidente "ya no puede combatir al fascismo".



El caso de inmunidad ante el Supremo surge de un tribunal federal de Washington D.C., donde un gran jurado en agosto de 2023 le imputó tres cargos penales por intentar revertir los comicios que perdió frente a Biden en 2020 e instigar el asalto al Capitolio de 2021, que ocurrió cuando estaba prevista la certificación de los resultados electorales.