Canciller mexicana espera que Biden continúe su candidatura tras un "mal día" en el debate

Equipo de Periodistas

Julio 01, 2024 04:37 PM

La secretaria de relaciones exteriores de México, Alicia Bárcena, dijo este lunes que tiene "la impresión de que el mandatario estadounidense Joe Biden “va a continuar” en la contienda presidencial, pese a que “tuvo un mal día” en el debate organizado por CNN el jueves pasado.



“Yo creo que Joe Biden va a continuar. Tengo la impresión de que él quiere seguir en la contienda”, declaró Bárcena en una rueda de prensa.



La canciller mexicana consideró que Biden “tuvo un mal día” en el debate presidencial del pasado jueves, pues “estaba resfriado y no se sentía muy bien”.



"El contenido de lo que dijo en el debate fue muy importante porque él habló de las políticas que está llevando adelante”, afirmó la diplomática mexicana.



En ese sentido, destacó que México tiene “una gran relación con el Gobierno de Joe Biden y con su equipo, en temas tan delicados como la migración, la seguridad, las drogas, y ahora, por supuesto, lo que viene, que es el tratado de libre comercio”.



“Entonces, la verdad es que yo creo que no tuvo un buen día, pero no por eso él va a renunciar a la candidatura”, opinó la canciller tras la inauguración de la tercera Cumbre Internacional sobre Políticas Exteriores Feministas en la Ciudad de México.



Después del debate del jueves contra el exgobernante republicano Donald Trump (2017-2021), Biden ha recibido crecientes cuestionamientos por su actuación en el ejercicio, principalmente por su contrincante, quien lo acusó de no estar “capacitado” para la contienda.



No obstante, el demócrata ha asegurado que está capacitado y que planea ganar las elecciones de noviembre próximo, a pesar de las burlas de Trump.