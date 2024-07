Sheinbaum cuestiona narrativa sexista de que López Obrador va a gobernar a través de ella

Equipo de Periodistas

Julio 02, 2024 02:30 PM

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, criticó este martes como una narrativa sexista las acusaciones sobre que el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, va a seguir gobernando a través de ella, al cuestionar "si seguirían diciendo lo mismo, si no fuera (una) mujer quien va a gobernar".



"Habría que preguntarse, si a quien hubieran elegido, hubiera sido un hombre de la 'Cuarta Transformación' (movimiento político de López Obrador), estarían con esta narrativa de que no va a gobernar Claudia Sheinbaum", respondió la próxima gobernante.



Preguntada por un periodista en rueda de prensa sobre "la campaña misógina" en su contra, en la que críticos y opositores la han llamado "copia" y "títere" de López Obrador, Sheinbaum dijo que en esas críticas y comentarios difundidos por medios y "opinólogos" se esconde "un contenido muy importante de ser mujer".





La futura presidenta, quien será la primera mujer en ocupar el cargo en el país a partir del 1 octubre, planteó qué hubiera pasado si alguno de sus compañeros de partido hubiera ganado la elección interna por la candidatura presidencial del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).



"Imagínense nada más que hubiera quedado otro de los cinco compañeros que participaron. ¿Habría esta narrativa de que va a gobernar el presidente López Obrador?", cuestionó Sheinbaum.



La exjefa de Gobierno de Ciudad de México (2018-2023) señaló que existe "esta idea de que las mujeres no son capaces de gobernar a México", pero aseguró que "es tiempo de mujeres y es tiempo de transformación", lema que mantuvo a lo largo de su campaña.



"Para mí, no es que una mujer rompió el techo de cristal por su esfuerzo, aquí llegamos todas, porque es una historia de lucha también de las mujeres, y se han abierto muchos espacios para las mujeres", reiteró.



Asimismo, cuestionó "qué sorpresa hay" en que López Obrador y ella sean "parte del mismo proyecto" político, pues han trabajado juntos desde hace más de 20 años.



Seinbaum recapituló que participó en el gobierno de López Obrador cuando fue jefe de Gobierno del Distrito Federal (2000-2006), y después fue vocera en su candidatura presidencial de 2006.



Luego, mencionó que en 2008 coordinó el movimiento de 'las Adelitas' contra la reforma al petróleo mediante 13 brigadas de mujeres que se manifestaron contra la privatización del hidrocarburo.



"Y en 2012 estuve en la Ciudad de México y en Puebla, al mismo tiempo que era universitaria y mamá, dedicándole tiempo al movimiento para ganar en 2012, y después formamos Morena juntos. Su servidora escribió la primera declaración de principios de Morena", continuó.



Sheinbaum recalcó que "no hay sorpresa" en que sean "parte de la misma transformación", aunque tienen "características distintas".



"Yo fui científica durante años, obviamente a mí me interesa, no porque no lo haya habido ahora, pero quiero poner énfasis en el desarrollo del país", mencionó.