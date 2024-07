Expresidente de Costa Rica alerta de gobernantes que buscan "dominar" el Poder Judicial

Equipo de Periodistas

Julio 02, 2024 03:28 PM

El expresidente de Costa Rica Miguel Ángel Rodríguez alertó este martes en un foro del peligro de los gobernantes de la región que "recurren a dominar" el Poder Judicial para "imponer sus poderes" al margen de la Constitución y las leyes imperantes.



Una de las "pruebas evidentes" del uso del poder judicial para "pervertir" la democracia se muestra, por ejemplo, en la acción del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuando, tras perder las elecciones a la Asamblea Nacional en 2015, "se apoderó de la cúpula del poder judicial", precisó Rodríguez.



El exmandatario costarricense ahondó en las causas del deterioro de la democracia liberal en América Latina y relacionó esta con el debilitamiento de la independencia del Poder Judicial y el Estado de Derecho.



"Hoy está en peligró la democracia liberal", un sistema de gobierno que, por sus características, requiere de "un poder judicial independiente y que se ajuste al debido proceso", resaltó Rodríguez en un foro virtual organizado por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA).





En ese sentido, la democracia entendida como Estado de Derecho, que se asienta en controles y limitaciones del ejercicio del poder, "depende de un poder judicial independiente" que no sea utilizado por los políticos y gobernantes para su "beneficio personal".



"El poder judicial es el principal valladar para defender la democracia liberal", aseveró Rodríguez, que participó en el IV Seminario Virtual sobre Gobernanza Digital y Crecimiento en Libertad, un foro de tres días que concluye este miércoles.



Pero el exmandatario, economista y abogado advirtió de que si el poder judicial "abandona su vocación al debido proceso o es intervenido por el líder autoritario", entonces, la democracia liberal "difícilmente puede subsistir".



Denunció, en ese contexto de laminación de la democracia y los derechos humanos en la región, los asesinatos, destierros y encarcelamientos políticos registrados en Cuba, Venezuela y Nicaragua, además del sesgo "dictatorial" de Bolivia y El Salvador y sus "encarcelamientos".



Unas fallas del ejercicio democrático con consecuencias graves, tales como "el bajo crecimiento, la pobreza, desarraigo, desigualdad, frustración y pérdidas de esperanzas".



Asimismo, "la corrupción y la impunidad" son factores que "debilitan la democracia" en la región, añadió durante el foro titulado 'La judicialización de la política. ¿La mentira como fisiología del poder?', en el que académicos y expertos profundizaron en la importancia de fortalecer el Estado de Derecho para proteger la democracia,



Acusó al Foro de Sao Paulo (integrado por partidos de izquierda de la región) y el Grupo de Río de "jugar a una nueva división geopolítica para fortalecer su influencia en contra de nuestros afanes latinoamericanos en favor de la democracia".



Cargó contra los "autoritarismos populistas" de Latinoamérica, que dependen de la "fe ciega" en el "líder mesiánico que ofrece soluciones inmediatas", y advirtió a los pueblos de "no caer en el hechizo de las mentiras populistas".



En materia de desarrollo económico se mostró muy crítico, puesto que la región no ha alcanzado los niveles de desarrollo previstos hace siete décadas, mientras que otras regiones del mundo, "entonces más atrasadas, nos han dejado atrás".



Además, la región sigue mostrando inaceptables niveles de pobreza y desigualdad, con una infraestructura deficiente y una educación pública con muy bajos resultados.



Criticó además el pobre resultado del comercio interregional, "el más bajo de todas las regiones, excluyendo solo África", aunque vio positivo que el PIB per cápita de América Latina y el Caribe haya aumentado de tan solo 385 dólares en 1960 a 9.474 en 2022.



Rodríguez y los expresidentes Jose María Aznar (España) y Osvaldo Hurtado (Ecuador) analizan en este foro de tres días cómo el futuro de la democracia en Iberoamérica se ve amenazado con la judicialización de la política, entre otros desafíos que afronta la región.