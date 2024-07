El papa critica el uso de la fe "para aprovecharse de la gente"

Equipo de Periodistas

El papa Francisco ha criticado el uso de la fe "para aprovecharse de la gente" y animado a los fieles a "escandalizarse" ante las miserias del mundo, en la misa que presidió este domingo en la ciudad italiana de Trieste (norte).



El pontífice en su homilía defendió su idea de una fe "inquieta" que "acaricia la vida de las personas", "pone el dedo en las llagas de la sociedad", "disipa los cálculos del egoísmo humano, denuncia el mal, señala con el dedo la injusticia y perturba las tramas de quienes, a la sombra del poder, juegan con la piel de los débiles".



"Cuántos, lo sabemos, usan la fe para aprovecharse de la gente. Eso no es fe", exclamó en la misa, que congregó a 8.500 fieles en la plaza Unidad de Italia de esta ciudad italiana en la frontera eslovena, adonde voló hoy para una visita de apenas seis horas.



Francisco, que a menudo tuvo problemas para leer su homilía -por culpa del sol, según dijo- denunció que la sociedad contemporánea está "anestesiada por el consumismo", ese "ansia por poseer" que tachó de "plaga y cáncer".