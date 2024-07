Biden bromea sobre su edad y dice que el mundo mira a Estados Unidos

En un breve discurso tras un servicio religioso en la iglesia Mount Airy de Filadelfia, Biden dijo que "no es una broma" que el mundo mira a Estados Unidos y espera "no que cargue con su peso, sino que guíe sus esperanzas"

Equipo de Periodistas

Julio 07, 2024 11:36 AM

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, bromeó este domingo en una acto de campaña en Filadelfia (Pensilvania) sobre su edad al reconocer que no tiene 40 años, que ya los cumplió, para luego asegurar que el mundo mira a Estados Unidos para que "guíe sus esperanzas".



En un breve discurso tras un servicio religioso en la iglesia Mount Airy de Filadelfia, Biden dijo que "no es una broma" que el mundo mira a Estados Unidos y espera "no que cargue con su peso, sino que guíe sus esperanzas".



"Debemos recuperar la dignidad y la esperanza de Estados Unidos y unir nuevamente" a la nación, dijo Biden en un intento por transmitir una imagen de fortaleza a su campaña de reelección.



El presidente lucha por salvar su amenazada campaña de reelección, especialmente después de su cuestionada actuación en el cara a cara del pasado 27 de junio con el expresidente y precandidato republicano Donald Trump (2017-2021).

Leer más: Biden admite que tuvo "una mala noche" en el debate y que "metió la pata"



En el debate, el mandatario se mostró titubeante y no hiló frases de manera coherente.



Tras la débil intervención de Biden se han sucedido varias reuniones entre influyentes donantes demócratas y consultores en un intento por retener la confianza de los primeros, cuando cada vez son más los que amenazan con cortar el flujo de financiación al Partido Demócrata por la pérdida de confianza en el presidente.



En su breve acto de campaña en la iglesia, donde recibió el respaldo firme y entusiasta del pastor afroamericano Louis Felton y de los fieles, Biden señaló que hay que trabajar juntos, porque, "cuando lo hacemos así, no pueden pararnos".



Aseguró que nunca se ha sentido más optimista sobre el destino de Estados Unidos, y, para ello, hay que mantenerse unidos y proteger los derechos de todos los estadounidenses.



"Debemos asegurarnos de que la democracia funcione", apostilló Biden, quien indicó que está a punto de recibir en Washington a los líderes de las naciones integrantes de la OTAN.



Biden sigue manteniendo que no dejará la contienda y que es la persona "más cualificada" para liderar el país. En una entrevista emitida el viernes por la ABC, el presidente dijo que la única posibilidad de abandonar la carrera presidencial será que "el Señor Todopoderoso" se lo pida.