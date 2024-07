Sanders dice que Biden ganará "a lo grande" si se centra en la lucha contra la desigualdad

Sanders, figura del ala más progresista en la política estadounidense, salió así al paso en una entrevista con el programa 'Face the Nation', de la CBS, sobre la edad de Biden, de 81 años, y su cara a cara con el expresidente y precandidato republicano Donald Trump

Equipo de Periodistas

Julio 07, 2024 06:30 PM

El senador demócrata Bernie Sanders se mostró convencido este domingo de que el presidente Joe Biden "ganará a lo grande" la reelección en noviembre, si se compromete a abordar la desigualdad de ingresos y a apoyar a la clase trabajadora.



Sanders, figura del ala más progresista en la política estadounidense, salió así al paso en una entrevista con el programa 'Face the Nation', de la CBS, sobre la edad de Biden, de 81 años, y su cara a cara con el expresidente y precandidato republicano Donald Trump.



"Biden es viejo, no es tan elocuente como antes", dijo Sanders, de 82 años, sobre ese debate, pero afirmó que lo importante es centrarse en las políticas: "¿Qué políticas han beneficiado y beneficiarán a la vasta mayoría de la gente en este país?", se preguntaba.



En ese contexto, el senador independiente por Vermont aseguró que Biden "puede derrotar claramente a Trump", al que llamó "el presidente más peligroso en la historia de este país".



Cotejó la postura del expresidente Trump (2017-2021) sobre asuntos como el aborto y la crisis climática con los logros de Biden a favor de los sindicatos, la lucha con el calentamiento global y la pobreza infantil, el desarrollo de infraestructura o la ampliación del Medicare, entre otros.



Pero, aunque el historial de Biden es "sólido", el senador se mostró critico con la campaña del presidente en cuanto a la necesidad de una agenda para el futuro.



"El pueblo estadounidense quiere una agenda para los próximos cuatro años que responda a las necesidades de la clase trabajadora de este país" y, "francamente -subrayó- no creo que el presidente haya presentado esa agenda".



Los comentarios de Sanders se producen en momentos en que el presidente ha realizado varias apariciones para calmar la preocupación sobre su capacidad mental para cumplir otro mandato, después del cuestionado debate que mantuvo con Trump.



En ese cara a cara, el mandatario se mostró titubeante y no hiló algunas frases de manera coherente.



Tras la débil intervención de Biden se han sucedido varias reuniones entre influyentes donantes demócratas y consultores en un intento por retener la confianza de los primeros, cuando cada vez son más los que amenazan con cortar el flujo de financiación al partido por la pérdida de expectativas en el presidente y su candidatura.



Mientras tanto, el senador Mark Warner, de Virginia, ha contactado con colegas demócratas para encontrar fórmulas que sirvan para convencer a Biden de que se haga a un lado y permita que otros candidatos busquen la nominación, informó la CBS.



Cuando se le preguntó a Sanders si él estaría dispuesto a ser considerado para la nominación en caso de que Biden renunciara, el senador afirmó que sigue enfocado en postularse para la reelección en Vermont.



Biden sigue manteniendo que no dejará la contienda y que es la persona "más cualificada" para liderar el país. En una entrevista emitida el viernes por ABC, el presidente dijo que la única posibilidad de abandonar la carrera presidencial será que "el Señor Todopoderoso" se lo pida.