Denuncian a exmagistrado por expresiones de violencia contra una activista salvadoreña

Equipo de Periodistas

Julio 08, 2024 02:25 PM

La directora de la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar, presentó este lunes ante la Fiscalía General de El Salvador una denuncia contra Walter Araujo, exmagistrado del Tribunal Electoral, por expresiones de violencia contra la mujer.



Escobar explicó a periodistas que ha recibido "ataques" por parte del exmagistrado por su labor como defensora de derechos humanos en el contexto de la implementación de un régimen de excepción para combatir a las pandillas en El Salvador.



La directora del SJH apuntó que el exmagistrado "es un fanático violento que indiscriminadamente ataca en redes sociales a las mujeres, ese es su trabajo, el de la misoginia", indicó.



"Actualmente se ha venido en contra de mi persona acusándome (...) de delitos que son completamente falsos (...) él ya comenzó con expresiones de violencia contra mí, que soy una mujer defensora de derechos humanos, utilizando epítetos, malas expresiones, expresiones que denigran mi dignidad", manifestó.





Escobar es una abogada que lidera la organización que apoya a familiares de personas detenidas, en el contexto del régimen de excepción, con asistencia legal gratis.



La abogada llamó al denunciado a que: "detenga estas expresiones de violencia contra mí, porque estoy ejerciendo mi libertad de pensamiento, de expresión y asociación".



"Aquí, señor Walter Araujo, para que usted me calle va a tener que encarcelarme, desaparecerme o matarme. Acto contrario, yo no me voy a callar porque estoy ejerciendo mis derechos constitucionales de defender derechos humanos", expresó.



Jayme Magaña, abogada defensora, apuntó que Escobar "ha recibido amenazas que la ponen en riesgo. Además se le está violentando, así como a otras mujeres, el derecho a ejercer su libertad de expresión".



"Necesitamos que el Gobierno y el Estado de El Salvador garantice los derechos de ella (de Ingrid) y de todas las mujeres que estamos haciendo defensa de derechos y que ejercemos la libertad de expresión dentro de los límites que la Constitución, las leyes de la República y los convenios internacionales nos dictan", añadió.



Araujo fue magistrado propietario en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) entre 2009 y 2014, diputado por tres periodos legislativos (1994-2003) y candidato a la Alcaldía de San Salvador en 2015 por el partido de extrema derecha Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), formación con la que el presidente Nayib Bukele alcanzó la Presidencia en 2019.



Socorro Jurídico Humanitario denunció recientemente que la cifra de fallecidos en custodia de las autoridades de seguridad de El Salvador, en el marco del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas, superó las 301 y la mayoría se habrían dado de forma violenta.