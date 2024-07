Sheinbaum nombra a Lázaro Cárdenas Batel como jefe de oficina de la Presidencia

Equipo de Periodistas

Julio 11, 2024 02:07 PM

Lázaro Cárdenas Batel, ex coordinador de asesores del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, será el jefe de oficina del gobierno de Claudia Sheinbaum, informó este jueves la futura presidenta de México.



Cárdenas, quien fue gobernador del estado occidental de Michoacán (2002-2008), es hijo del histórico líder izquierdista mexicano Cuauhtémoc Cárdenas y nieto del expresidente Lázaro Cárdenas (1934-1940).



El último en ocupar el cargo de jefe de oficina de la presidencia fue Alfonso Romo, quien fue designado por Andrés Manuel López Obrador en 2018 y renunció en 2020, llevando a la desaparición temporal de esta oficina.



“Agradezco profundamente la confianza con que me distingue al invitarme a ocupar el cargo de Jefe de Oficina de la Presidencia, será un honor acompañar de cerca a la primera jefa de Estado en la historia de México”, señaló Cárdenas Batel durante la conferencia de prensa en el que se hizo el anuncio.





Recordó que conoce a Sheinbaum desde hace más de tres décadas, pues coincidieron en la lucha política como parte del movimiento estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 1986.



“Me honra participar en el equipo de la doctora Sheinbaum. Seguro que habrá de estar a la altura de la gran responsabilidad que le corresponde, no tengo duda que el próximo gobierno será congruente con la trayectoria de Claudia Sheinbaum y con las causas que ella ha impulsado y defendido a lo largo de su vida”, enfatizó.



Por su parte, Claudia Sheinbaum, quien tomará posesión el próximo 1 de octubre, destacó la confianza que tiene en Cárdenas Batel.



“Ya fue gobernador, fue diputado, senador y ha ocupado distintos espacios en la política internacional, entonces me va ayudar al seguimiento de los proyectos estratégicos y, al mismo tiempo, hablando con muchos sectores en México y en otros lugares del mundo que a lo mejor no pueda atender de manera directa como presidenta, pero que Lázaro puede atender con toda la confianza", zanjó.



De acuerdo con el portal del Gobierno de México, la Oficina de la Presidencia era un área administrativa que brindaba asesoría, apoyo técnico y despacho de asuntos al titular del Ejecutivo, “con el objeto de aportar elementos para la toma de decisiones, sin perjuicio de las atribuciones que ejercen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el ámbito de sus respectivas competencias”.



Cuando López Obrador llegó al poder, en diciembre de 2018, designó a Alfonso Romo Garza como jefe de la Oficina de la Presidencia; sin embargo, dos años después el funcionario expresó su deseo de dejar el cargo y el mandatario dijo que prescindiría de la instancia.



Pese a que este jueves se esperaba que Sheinbaum anunciara a los titulares de las secretarías de Cultura, Turismo y Trabajo, sólo hizo el anuncio de Cárdenas Batel, y comentó que será hasta el próximo jueves cuando dé los nombramientos restantes.