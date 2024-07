Equipo de Periodistas

Julio 12, 2024 01:58 PM

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió el jueves por la noche en la Casa Blanca con el líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, mientras crece el descontento contra el mandatario dentro del partido, revelaron este viernes medios locales.



El encuentro tuvo lugar después de la rueda de prensa que Biden dio al concluir la Cumbre de la OTAN en Washington para atajar las críticas internas por su desastrosa aparición en el debate electoral del mes pasado con su rival republicano, el expresidente Donald Trump (2017-2021).



Jeffries trasladó a Biden "todo el abanico de perspectivas y conclusiones sinceras sobre el camino a seguir" que han estado debatiendo los demócratas durante los últimos días, según detalló el congresista en un mensaje enviado a sus colegas.



Al menos 18 demócratas de la Cámara de Representantes han pedido públicamente a Biden que renuncie a su candidatura para las elecciones del próximo 5 de noviembre porque creen que no tiene posibilidades de vencer a Trump.



Cuatro legisladores lo hicieron desde la rueda de prensa que Biden ofreció el jueves por la noche en la Cumbre de la OTAN para intentar demostrar que sigue apto para el cargo.



La última ha sido la congresista de Colorado Brittany Pettersen, quien en un mensaje en redes sociales expresó este viernes su reconocimiento por la carrera política de Biden, pero le pidió que "pase el relevo" para que otro candidato se enfrente a Trump.



Biden aseguró en la rueda de prensa que no hay ninguna encuesta que demuestre que no puede ganarle al republicano, aunque su participación en la cumbre fue opacada por dos lapsus: confundió al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con el presidente ruso, Vladímir Putin, y llamó Trump a su vicepresidenta, Kamala Harris.