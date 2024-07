María Corina Machado sortea cierre de vías para asistir a un acto de campaña en Venezuela

Equipo de Periodistas

Julio 13, 2024 02:13 PM

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado sorteó este sábado "obstáculos" en su viaje hacia Valencia, estado Carabobo, al superar dos cierres de la autopista que conduce hacia esa ciudad, donde encabezará un acto de campaña junto al candidato presidencial Edmundo González Urrutia, de cara a las elecciones del 28 de julio.



EFE constató el cierre del paso -que produjo un fuerte embotellamiento- así como el despliegue en la vía de funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), según quienes se trataba de labores de mantenimiento en la carretera.



A través de X, la exdiputada dijo que, pese a que el Gobierno "pretende bloquear la autopista", ella consiguió seguir adelante, con la ayuda de motoristas y entre aplausos de simpatizantes que la saludaban en la vía y que gritaban consignas a favor de González Urrutia, el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el mayor bloque antichavista.



Una vez que Machado atravesó -un tramo a pie y otro en motocicleta- el corte de la autopista, los cuerpos de seguridad permitieron el paso de los vehículos.

Leer más: Costa Rica dice que sospechoso de crimen de Ojeda será extraditado a Chile, no a Venezuela



Una docente de 37 años -que prefirió no dar su nombre-, que quedó atascada debido a uno de los cierres no anunciados de la vía, dijo a EFE que la medida es "inhumana" por parte de un Gobierno que -a su juicio- "está asustado" porque "saben que están derrotados".



En los últimos meses, la PUD ha denunciado numerosas interrupciones de los viajes de Machado por parte de los cuerpos de seguridad, lo que el antichavismo considera una maniobra del Gobierno para impedir que la líder opositora encabece, como lo ha hecho, actos de campaña a favor de González Urrutia.



En las elecciones del 28 de julio, el presidente Nicolás Maduro buscará un tercer sexenio consecutivo, mientras nueve candidatos intentarán sacar al chavismo, en el poder desde 1999, al que han acusado de ventajismo en la campaña.