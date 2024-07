El Servicio Secreto neutralizó al tirador de Trump, que disparó desde una posición elevada

Equipo de Periodistas

Julio 13, 2024 08:08 PM

El Servicio Secreto de Estados Unidos confirmó este sábado que personal de este cuerpo "neutralizó" al autor del tiroteo en un mitin del expresidente y candidato republicano Donald Trump (2017-2021) y que el agresor disparó desde "una posición elevada" fuera del recinto.



"El Servicio Secreto de Estados Unidos respondió rápidamente con medidas de protección y el expresidente Trump está a salvo", apuntó en un comunicado en el que se recuerda que un espectador murió y dos resultaron gravemente heridos.



El incidente, agrega el texto, "se encuentra actualmente bajo investigación y el Servicio Secreto ha notificado al FBI".



Trump confirmó en un primer mensaje en su red Truth Social tras el tiroteo que una bala le alcanzó en la oreja derecha y dijo que es "increíble" que algo así pueda haber ocurrido en el país.

"Me dispararon con una bala que atravesó la parte superior de mi oreja derecha. Supe inmediatamente que algo andaba mal porque escuché un zumbido, disparos e inmediatamente sentí la bala atravesando la piel. Sangré mucho y me di cuenta de lo que estaba pasando", relató el precandidato republicano.



Trump explicó que de momento "no se sabe nada" sobre la identidad ni el móvil del agresor.



Aunque todavía no ha sido confirmado de forma oficial, el tiroteo está siendo investigado como un intento de asesinato, según informaciones publicadas en medios citando a información proporcionada por las fuerzas de seguridad.