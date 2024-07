Melania Trump dice que atacante era un "monstruo" que vio a su marido como algo inhumano

Equipo de Periodistas

Julio 14, 2024 11:00 AM

La ex primera dama Melania Trump emitió un comunicado en el que dijo que el presunto atacante de su marido era un "monstruo" que vio al expresidente como una "máquina política inhumana" y no como la persona generosa y cariñosa que es, al tiempo que recordó que la política es inferior al amor.



"Un monstruo que reconoció a mi esposo como una máquina política inhumana intentó aniquilar la pasión de Donald: su risa, ingenio, amor por la música e inspiración", señaló la esposa de Donald Trump.



Trump sobrevivió a un intento de asesinato de manos de un hombre de 20 años que fue abatido, fue herido leve en la oreja derecha y este domingo se recupera junto a su familia en su club de golf de Bedminster en Nueva Jersey.



"Los aspectos fundamentales de la vida de mi esposo –su lado humano– quedaron enterrados bajo la máquina política. Donald, el hombre generoso y cariñoso con el que he pasado los mejores y peores momentos", señaló Melania Trump, que se ha mantenido en un segundo plano durante la campaña electoral de su marido.

"No olvidemos que las opiniones diferentes, las políticas y los juegos políticos son inferiores al amor", indicó Melania en un comunicado de dos páginas.



La ex primera dama traslado su pésame al asistente fallecido y a los dos heridos graves que estaban siguiendo al expresidente cuando se produjeron los disparos.



"Todos somos humanos y, fundamentalmente, instintivamente, queremos ayudarnos unos a otros. La política americana es solo un vehículo que puede elevar nuestras comunidades. El amor, la compasión, la amabilidad y la empatía son necesidades", añadió el comunicado.



Uno de los disparos alcanzó a Trump en la oreja derecha y le provocó una herida leve que le ensangrentó la cara. Los Servicios Secretos abatieron al supuesto atacante, identificado como Thomas Matthew Crooks, un joven blanco de 20 años de una localidad cercana.



El tirador consiguió encaramarse a un tejado de un edificio de una planta en un negocio cercano.



Ivanka Trump, hija del exmandatario, escribió en redes sociales que está segura de que su madre y exesposa del candidato, Ivana, lo protegió desde el cielo.



Ivana Trump falleció hoy hace dos años.