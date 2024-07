Identifican a la víctima mortal en el atentado contra Trump, un bombero y padre de familia

Equipo de Periodistas

Julio 14, 2024 12:50 PM

La persona que murió en el ataque contra el expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021) en un mitin que ofreció la tarde del sábado en Pensilvania fue identificado como Corey Comperatore, un bombero y padre de familia.



En una rueda de prensa, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, confirmó la identidad de la víctima tras recibir la autorización de la esposa de Comperatore, quien era un ávido partidario del exmandatario republicano y murió como "un héroe".



El gobernador demócrata señaló que, según le dijo la esposa, Corey Comperatore falleció al lanzarse a proteger a su familia de los disparos durante el ataque.



"Corey era un ávido partidario del expresidente y estaba muy emocionado de estar anoche con él en la comunidad", agregó el gobernador.

Shapiro pidió a todos los líderes políticos "bajar la temperatura y superar la retórica de odio que existe, y buscar un futuro mejor y más brillante para esta nación".



"El intento de asesinato del expresidente Donald Trump anoche fue absolutamente inaceptable y trágico", resaltó el gobernador, quien le deseo una pronta recuperación al exmandatario, con quien, dijo, aún no ha tenido oportunidad de hablar.



El gobernador agregó que ha hablado con los familiares de Comperatore, así como con los de una de las dos personas que resultaron heridas, sobre cuyo estado no informó.



La víctima tenía 50 años de edad, de acuerdo al diario The New York Times, que cita a la hermana, Dawn Comperatore Schafer.



Durante un mitin que ofreció la tarde del sábado en Pensilvania, Trump resultó herido en la oreja derecha como consecuencia de los disparos que efectuó el presunto autor del ataque, el joven de 20 años Thomas Matthew Crooks.



Según se supo este domingo, el rifle semiautomático AR-15 que utilizó para intentar asesinar al expresidente fue adquirido legalmente por su padre.



Otras fuentes de las fuerzas de seguridad locales indicaron que han encontrado dos dispositivos con material explosivo en el vehículo del sospechoso del intento de magnicidio, así como en su domicilio en Bethel Park (Pensilvania).



Crooks fue abatido por el Servicio Secreto después de disparar varias veces desde una posición elevada en un tejado de un edificio de una planta cercano al escenario en el que Trump participaba de un mitin a alrededor de una hora de distancia de su domicilio.