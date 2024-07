Joven que le disparó a Trump había sido visto en un club de tiro y fue víctima de 'bullying'

Aunque Crooks no era muy activo en redes sociales, hoy comienzan a aparecer algunas publicaciones que él colgó, como un video donde habla a la cámara y dice: "Me llamo Thomas Mathew Crooks, odio a los republicanos, odio a Trump, y adivinen qué: Tienen al tipo equivocado", dice, supuestamente en referencia al exmandatario

Equipo de Periodistas

Julio 14, 2024 02:13 PM

El joven Thomas Mathew Crooks, que el sábado atentó contra el expresidente Donald Trump (2017-2021) durante un mitin en Butler, Pensilvania, fue víctima de 'bullying' y había sido visto en un club de tiro de su localidad, Bethel Park, según relató un joven que coincidió con él en el instituto escolar.



Jason Kohler, un adolescente que este domingo se acercó junto a un amigo al perímetro de seguridad que la Policía montó frente al domicilio de Crooks, dijo que su hermano coincidió con Crooks en el club de tiro de la ciudad, sin ofrecer más detalles.



Describió a Crooks, de 20 años, como un chico que sufrió 'bullying' (acoso), pero añadió que "no lo conocía mucho como para hacer comentarios sobre él", y que era alguien "que iba vestido como cualquiera".



La casa de Crooks está situada en una colina de Bethel Park, en un barrio de casas bajas con jardín, construidas en ladrillo rojo, típicas de clase media acomodada. El movimiento este domingo es muy escaso y no se ve a casi nadie por sus calles.

Leer más: Melania Trump dice que atacante era un "monstruo" que vio a su marido como algo inhumano



La Policía estatal de Pensilvania ha rodeado cuatro manzanas en torno a la casa de Crooks, donde según el diario The New York Times los investigadores han encontrado un explosivo que habría ocultado el joven Crooks en su casa, además de otros dos hallados en su vehículo.



También según el rotativo, el arma utilizada por Crooks, un modelo AR semiautomático, no fue adquirida por él, sino por su padre, que la compró legamente, según fuentes citadas por Fox News.



\ Aunque Crooks no era muy activo en redes sociales, hoy comienzan a aparecer algunas publicaciones que él colgó, como un video donde habla a la cámara y dice: "Me llamo Thomas Mathew Crooks, odio a los republicanos, odio a Trump, y adivinen qué: Tienen al tipo equivocado", dice, supuestamente en referencia al exmandatario.



Fotos compartidas por vecinos de Crooks coinciden con las imágenes difundidas en internet de un individuo de pelo largo y rubio, que algunas fuentes no verificadas dicen que se trata del atacante.

\

Según los investigadores de la Policía estatal de Pensilvania, el joven se encaramó a un tejado de un edificio cercano al lugar del mitin que celebraba Trump en Butler y realizó varios disparos.



Uno de ellos alcanzó a Trump en la oreja derecha y lo hirió levemente. El expresidente fue evacuado pocos segundos después rodeado de agentes del Servicio Secreto y con sangre en la cara.



En el tiroteo falleció un asistente al mitin y dos personas resultaron heridas de gravedad.