Arranca la convención republicana que encumbrará a Trump como candidato a la Casa Blanca

Equipo de Periodistas

Julio 15, 2024 02:22 PM

La convención nacional republicana, en la que se formalizará la candidatura de Donald Trump a la Casa Blanca y se ratificará el programa electoral del partido, arrancó este lunes oficialmente en la ciudad estadounidense de Milwaukee, en el estado clave de Wisconsin.



Inauguró el encuentro el presidente del Comité Nacional Republicano, Michael Whatley, con un momento de silencio por el ataque a Trump de este sábado durante un mitin en Butler (Pensilvania) que lo dejó herido en una oreja y mató a un miembro del público.



El estadio Fiserv albergará hasta el próximo jueves a los cerca de 2.400 delegados que depositarán su voto y facilitarán el camino electoral del exmandatario conservador (2017-2021), que llegó el domingo por la noche a la ciudad.



El juramento de lealtad a la bandera y el cántico del himno estadounidense por parte de John Stanford, con el público en pie y la mano en el pecho, marcó el tono de una cita que, tras lo sucedido, ha perdido parte del tono festivo habitual en estos eventos.





El grito de "Lucha, lucha, lucha", que ha ganado fuerza tras el ataque a Trump, fue coreado también en varias ocasiones.



El lugar está rodeado por fuertes medidas de seguridad y tiene preparados ya sobre el techo los globos rojos, blancos y azules, del color de la bandera estadounidense, que pondrán el broche a la fiesta tras el discurso final de Trump el jueves.



El magnate neoyorquino, de 78 años y que no estuvo presente a primera hora, arrancó la jornada con la noticia de que la jueza de Florida Ailenn Cannon desestimó el caso en su contra por haberse llevado documentos confidenciales de la Casa Blanca al abandonar el poder.



Lo argumentó alegando que el fiscal especial a cargo de la investigación, Jack Smith, no fue designado correctamente, y con ello Trump logró que fuera desestimado por completo uno de los cuatro casos penales que tiene abiertos, dos de ellos por intentar revertir los resultados de los comicios de 2020.



Su compañero de fórmula en caso de volver a la Presidencia tras las elecciones del próximo 5 de noviembre se dará a conocer este lunes, con el senador de Ohio J.D. Vance; el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, el de Virginia, Glenn Youngkin, y Tim Scott, el único senador negro del Partido Republicano, representante de Carolina del Sur, entre los favoritos para quedarse con dicha designación.



Trump llega a Milwaukee con la nominación matemáticamente asegurada: necesita los votos de 1.215 delegados para tenerla y en el proceso de primarias se garantizó los de 2.268. La moderada Nikki Haley, exembajadora de EE.UU. ante la ONU, liberó a los 97 que votaron por ella antes de abandonar la contienda para que den su confianza a su entonces rival.



El exmandatario tendrá en esta ciudad del estado clave de Wisconsin su primer baño de masas después de que un hombre disparara contra él en Butler. Además de la persona del público que murió, dos resultaron heridas y el agresor fue neutralizado por las fuerzas del orden.



Lo sucedido, según indicó él mismo a la revista conservadora Washington Examiner, ha hecho que esté reescribiendo su discurso para centrarlo en la necesidad de unidad en el país y no en su probable rival electoral el 5 de noviembre, el presidente, Joe Biden.