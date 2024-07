Biden promete seguir trabajando por la liberación del periodista condenado en Rusia

Biden quiso dejar claro en el comunicado que Gershkovich fue condenado "a pesar de no haber cometido ningún delito"

Equipo de Periodistas

Julio 19, 2024 02:57 PM

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió este viernes seguir trabajando por la liberación de Evan Gershkovich, el periodista estadounidense condenado a 16 años de cárcel en Rusia.



"Estamos trabajando intensamente por la liberación de Evan y continuaremos haciéndolo", aseguró en un comunicado Biden.



"Evan ha soportado su terrible experiencia con una fuerza notable. No cesaremos en nuestros esfuerzos por traerlo de regreso a casa", añadió.



La Justicia rusa condenó este viernes a 16 años de cárcel a Gershkovich, periodista del The Wall Street Journal, que estaba acusado de espionaje por supuestamente recabar información secreta sobre la industria militar de este país.





Gershkovich, que fue detenido en marzo de 2023 en Yekaterimburgo, capital de los Urales, es el primer reportero estadounidense procesado por espionaje en Rusia desde la Guerra Fría.



Biden quiso dejar claro en el comunicado que Gershkovich fue condenado "a pesar de no haber cometido ningún delito" y que se había convertido en un "objetivo del Gobierno ruso" por ser periodista y estadounidense.



"No hay duda de que Rusia está deteniendo injustamente a Evan. El periodismo no es un crimen", aseveró.



Además, Biden aseguró que su "prioridad más alta" desde que puso un pie en la Casa Blanca ha sido la de "buscar la liberación y el retorno seguro de Evan, Paul Whelan y todos los estadounidenses detenidos y retenidos injustamente en el extranjero".