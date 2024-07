Los líderes demócratas en el Congreso manifiestan su apoyo a Kamala Harris como candidata

Equipo de Periodistas

Julio 23, 2024 02:36 PM

Los líderes demócratas en el Congreso, el senador Chuck Schumer y el representante Hakeem Jeffries, dieron este martes su apoyo a la candidatura a la Casa Blanca de la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, para la elección presidencial de noviembre.



"Estamos rebosantes de emoción, entusiasmo y unidad", dijo Schumer en una declaración conjunta.



El presidente estadounidense, Joe Biden, renunció el domingo a su campaña a la reelección y dio su apoyo a Harris como sucesora en la carrera por la Casa Blanca.



Aunque los líderes del partido decidieron no posicionarse en esas primeras horas a favor de Harris, una abrumadora mayoría de cargos demócratas sí que apoyaron su candidatura.



"Cuando hablé con ella (Harris) el domingo, me dijo que quería la oportunidad de ganar la nominación por sí misma y hacerlo desde la base, no de arriba hacia abajo. Hakeem y yo lo respetamos profundamente", afirmó Schumer.



Anoche, Harris también se aseguró el apoyo de una mayoría de los delegados que elegirán al candidato demócrata en las próximas semanas, cerrando la puerta del todo a que algún rival intentase hacerle sombra.



Con la candidatura virtualmente en el bolsillo para Harris, Schumer, líder de la mayoría en el Senado, y Jeffries, líder de la minoría en la Cámara de Representantes, también se posicionaron este martes del lado de la vicepresidenta.