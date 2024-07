Equipo de Periodistas

Julio 23, 2024 04:35 PM

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, confirmó este martes que el senador federal por ese estado, el demócrata Bob Menéndez, dimitirá y dejará su escaño el 20 de agosto, tras ser hallado culpable de 16 cargos vinculados con actos de corrupción.



"Hoy recibí una carta del senador Bob Menéndez informándome de su intención de renunciar a partir del 20 de agosto de 2024", indicó en un comunicado Murphy.



Como gobernador del Estado, Murphy tiene la responsabilidad de designar un sustituto temporal para el escaño de Menéndez, que representa a Nueva Jersey en la Cámara Alta desde 2006, aunque lleva en la política desde 1985.



El veterano político de 70 años y de origen cubano, envió hoy la carta de renuncia -a lo que se resistía- luego de que la pasada semana un jurado lo hallara culpable de corrupción y soborno, tras enfrentar un juicio en una corte federal de Nueva York.





En su misiva, Menéndez, que presidió el poderoso Comité de Relaciones Exteriores -cargo del que había dimitido meses atrás, presionado por su partido- informó a Murphy de que dejaría su cargo el 20 de agosto.



Según él, este plazo dará tiempo a su personal para llevar a cabo el proceso de transición (...), permitir un proceso ordenado para elegir un reemplazo "y cerrar mis asuntos en el Senado".



"Aunque tengo toda la intención de apelar al veredicto del jurado, incluso ante la Corte Suprema, no quiero que el Senado se vea involucrado en un proceso largo que reste valor a su importante trabajo", indicó además el senador, que se obstina en declararse inocente.



La Fiscalía acusó a Menéndez y a su esposa Nadine de aceptar regalos de lujo, incluyendo un Mercedes-Benz y lingotes de oro, de tres empresarios de Nueva Jersey -también imputados- a cambio de favores políticos para los gobiernos de Egipto y Catar, hasta el punto de calificarlo como "agente extranjero".



Su renuncia surge además luego de que el partido en Nueva Jersey y un grupo de senadores demócratas, entre ellos Cory Booker, que también representa ese estado, pidieran que dimitiera.



Murphy deberá designar un sustituto por el tiempo que le restaba a Menéndez, y el elegido debe enfrentar elecciones si le interesa continuar representando a Nueva Jersey en el Senado federal.



"Ejerceré mi deber de hacer un nombramiento temporal para el Senado de los Estados Unidos para garantizar que el pueblo de Nueva Jersey tenga la representación que merece", señaló Murphy en su comunicado.



Entre los posibles candidatos figuran la propia esposa del gobernador, Tammy Murphy, la vicegobernadora Tahesha Way, la ex secretaria de Estado Nina Mitchell Wells y la jueza del Tribunal de Distrito de EE.UU. Esther Salas, entre otros.