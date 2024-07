Senador publica video inédito de los momentos posteriores a atentado contra Trump

Equipo de Periodistas

Julio 24, 2024 01:21 PM

El senador republicano Chuck Grassley publicó este miércoles un video grabado por una cámara de un agente de seguridad en el que se ve el cuerpo sin vida de Thomas Crooks, el tirador que hirió de bala a Donald Trump en un mitin en Pensilvania el 13 de julio.



El senador dijo en la red X que su intención es que las imágenes sirvan para aportar "transparencia" y rendir cuentas por los fallos de seguridad que llevaron a que el joven de 20 años se parapetara en un tejado de un edificio cercano al escenario del mitin de Trump sin ser detectado y realizara varios disparos, que acabaron con la vida de un asistente e hirieron a otros dos, además de al candidato republicano.



El video fue grabado por la cámara corporal de un agente en el tejado en el que fue encontrado Crooks y en él se puede ver a un agente del servicio secreto discutiendo los detalles con varios policías de lo que acababa de pasar para informar a Washington.



Antes de ser abatido por las fuerzas de seguridad, Thomas Matthew Crooks, el joven de 20 años que intentó asesinar al expresidente Donald Trump (2017-2021) disparó ocho balas, cuyos casquillos se encontraron en el tejado en el que estaba subido.





Así lo informó este miércoles el director del FBI, Christopher Wray, en una comparecencia en un comité de la Cámara de Representantes estadounidense en la que ofreció algunos detalles sobre el intento de asesinato del exmandatario que se produjo el sábado 13 de julio en un mitin en Butler (Pensilvania).



Ante las preguntas de varios legisladores, Wray aseguró que el FBI seguirá trabajando "incansablemente para llegar al fondo de lo sucedido".



"Estamos poniendo todos los recursos del FBI al servicio de la seguridad criminal y nacional. Ahora hay mucho trabajo en marcha y todavía mucho trabajo por hacer y nuestra comprensión -de lo que sucedió y por qué- seguirá evolucionando, pero no vamos a dejar piedra sin remover", afirmó.



"El intento de asesinato del expresidente fue un ataque a nuestra democracia y a nuestro proceso democrático y no toleraremos la violencia política de ningún tipo, especialmente un relato despreciable de esta magnitud", dijo Wray.



Wray reveló que el tirador estaba volando el dron alrededor del área, no sobre el escenario, sino a unos 200 metros de distancia, alrededor de dos horas antes del inicio del mitin y eso le sirvió para determinar la mejor posición para apuntar el arma fuera del perímetro de seguridad.



Y sobre los artefactos explosivos, Wray precisó que se recuperaron un total de tres artefactos explosivos, dos en el vehículo de Crooks y uno de su residencia. Todos ellos tenían receptores que podrían haber permitido detonarlos de forma remota.



Grassley dijo hoy que el video y documentos que ha revelado tras un requerimiento oficial aportan más respuestas que las que el Servicio Secreto ha dado al público estadounidense hasta la fecha.



Legisladores de ambos partidos quedaron muy decepcionados con las evasivas de la exdirectora del Servicio Secreto, encargado de la seguridad de presidentes, expresidentes y candidatos presidenciales, Kimberly Cheatle, en una audiencia el lunes.



Cheatle presentó su dimisión ayer por los fallos de seguridad que llevaron al atentado contra Trump, que se recuperó de un balazo que la perforó levemente la oreja derecha.