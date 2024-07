Candidato Ecarri asegura que "muchos" venezolanos "no quieren ni un día más" a Maduro

Equipo de Periodistas

Julio 24, 2024 01:52 PM

El candidato presidencial Antonio Ecarri aseguró este miércoles que "muchos" ciudadanos en Venezuela "no quieren ni un día más" al mandatario Nicolás Maduro en el poder, por lo que cree que su aspiración es idónea para poner fin al chavismo, que gobierna desde 1999, y a otros "radicalismos" por los que responsabilizó a la oposición mayoritaria.



El exconcejal, que se define como "la única" opción entre los 10 candidatos que "apuesta por la unidad", dijo a los electores que ven a la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) -principal bloque opositor- como la "alternativa para sacar" a Maduro que "no tienen porqué votar tapándose la nariz por aquello que no les gusta, por el mero hecho de votar" contra el chavismo.



Por tanto, en su mensaje de cierre de campaña -un día antes de que finalice el plazo fijado por el Consejo Nacional Electoral (CNE)-, Ecarri llamó a los venezolanos a respaldar su candidatura, que describió como "la opción que vale doble", es decir, "la que puede poner fin al Gobierno de Maduro y, a la vez, apuesta por una Venezuela libre, moderna y en paz".





"Todos los que voten por esta candidatura (la suya) mirarán atrás dentro de unos años y sentirán un inmenso orgullo de haber participado, desde el primer momento, en el cambio de verdad que necesitaba este país, que no era cambiar un radicalismo por el otro, ni un desastre por otro, sino enterrar para siempre el radicalismo, la miseria y el enfrentamiento", dijo.



Recientemente, Maduro, quien busca un tercer sexenio consecutivo en el poder, se refirió a Ecarri como "una ladilla (un fastidio)" por insistir en llevar a cabo un debate presidencial que no se produjo.



El pasado domingo, Ecarri, durante un acto de campaña en el estado Aragua (norte), dijo que si alguien "quiere tener a Venezuela dividida", puede votar "por uno de los extremos", y señaló al gobernante Partido Socialista Unido (PSUV) -que respalda la candidatura de Maduro-, y a la PUD, que se presenta con el exembajador Edmundo González Urrutia como su abanderado.