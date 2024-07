Periodista argentino denuncia que Venezuela le impide ingresar para cubrir elecciones

Equipo de Periodistas

Julio 25, 2024 01:43 PM

El periodista argentino Jorge Pizarro, enviado a Caracas por el Grupo Alpha Media, denunció este jueves que el Gobierno de Venezuela le impidió entrar al país para cubrir las elecciones presidenciales que se celebrarán el domingo 28 de julio.

Según relató el cronista en la emisora argentina Radio Rivadavia, que lo envió a Venezuela, desde que llegó la pasada madrugada al aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, cuando las autoridades de Migraciones vieron su pasaporte, personal del Ministerio Público Popular lo apartó en una, según él consideró, oficina de aislamiento y deportación, lo interrogaron diez veces con las mismas ocho preguntas, le tomaron 14 fotos en escenarios distintos y lo obligaron a grabar un video.

Tras casi seis horas, y según contó su situación a la radio, se encontraba en una cafetería, aislado, rodeado de tres agentes de Migraciones uniformados, a la espera de un vuelo de la aerolínea Copa que lo devolviera a Panamá.

"Me separaron de mi mochila. Me sacaron los celulares, el personal y el laboral. Me sacaron la ropa. En seis horas no me dieron agua. No me dejaron tomar la medicación. Prácticamente no me dejaron ir al baño. Armaron un corralito y de pie me dejaron tres horas. En otra parte del aeropuerto me permitieron sentarme. Hasta que vino una persona que me dijo que, por no cumplir los requisitos para el ingreso al país, me van a deportar", contó Pizarro a la radio.

El periodista narró que en el video que tuvo que grabar debía contar el motivo de su viaje a Venezuela, qué pretendía hacer en el país y mostró los pasajes de avión, el recibo del hotel y el comprobante del sistema de salud privado contratado: "Todo en regla".

El dueño del grupo de medios de comunicación Alpha Media, Marcelo Figoli, informó que desde abril se habían hecho los trámites en la Embajada de Venezuela en Argentina y que Pizarro no necesita la visa para trabajar para hacer una cobertura periodística.

Sin embargo, el país caribeño exige visa de trabajo a todos los extranjeros que desarrollen cualquier actividad laboral en territorio nacional -sea o no periodística-, incluso para aquellas tareas que se extienden por menos de 24 horas.

"(Hay) una incertidumbre muy fuerte respecto a la integridad física y la tranquilidad de nuestro periodista Jorge (Pizarro) que fue a cumplir las funciones pactadas con la Embajada de Venezuela", aseveró Fígoli.

"Esto es gravísimo. Una situación que sigue mostrando que el proceso limpio electoral de este domingo está en duda", subrayó.

El empresario cuestionó la falta de apoyo de la Cancillería argentina en esta situación: "Deberíamos tener un gobierno más preocupado", dijo, en alusión a la demora de los funcionarios en comunicarse con la radio.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) repudió "enérgicamente" la "detención y posible deportación" de Pizarro, en sus redes sociales, y "reclamó a las autoridades de Venezuela la habilitación sin condicionamientos a Pizarro y a todos los periodistas enviados a ese país a cubrir las elecciones del próximo domingo".

En estos comicios participarán diez candidatos, entre ellos, el chavista Nicolás Maduro, que buscará su reelección, y el exembajador Edmundo González Urrutia, de la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), quien lidera la intención de voto, según las encuestadoras tradicionales.