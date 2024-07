Joaquín Guzmán, hijo de 'el Chapo', comparecerá ante un juez en Chicago la próxima semana

Equipo de Periodistas

Julio 26, 2024 04:06 PM

Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del narcotraficante mexicano Joaquín 'el Chapo' Guzmán, comparecerá la próxima semana ante una corte federal en Chicago (Illinois), informaron a EFE fuentes policiales.



Guzmán López fue arrestado el jueves cerca de la ciudad fronteriza de El Paso (Texas) junto a Ismael 'el Mayo' Zambada, uno de los criminales más buscados por la DEA y cofundador del Cartel de Sinaloa junto a 'el Chapo'.



En Chicago enfrenta más de una docena de cargos, entre ellos por narcotráfico, lavado de dinero y formar parte de una organización criminal.



La captura de Guzmán López y Zambada, que tuvo lugar en un aeropuerto regional a las afueras de El Paso, representa uno de los mayores golpes al narcotráfico en los últimos años.





Según han informado varios medios estadounidenses, entre ellos el diario The New York Times, Guzmán López trajo a 'el Mayo' engañado a EE.UU. para beneficiar a su hermana Ovidio, extraditado en septiembre del año pasado a Estados Unidos.



El rotativo cita a dos fuentes policiales estadounidenses que aseguran que Guzmán le dijo a Zambada que el viaje en una avioneta privada tenía como fin enseñarle unos terrenos en México.



De acuerdo con el Buró Federal de Prisiones, Ovidio Guzmán salió de la cárcel el pasado martes, aunque la Embajada de Estados Unidos en México aseguró este viernes que el narcotraficante sigue "bajo custodia".



El New York Times asegura además que el propio Zambada, considerado uno de los narcos más escurridizos de México -nunca había sido arrestado- llevaba tres años negociando con autoridades estadounidenses su entrega, sin haber llegado todavía a un acuerdo, extremo que corroboran cinco fuentes distintas.



De confirmarse la traición de su socio Guzmán, no sería la primera deslealtad que sufre Zambada: su propio hijo, Vicente Zambada Niebla, extraditado a EE.UU. en 2010, se ofreció a aparecer como testigo de la Fiscalía en el juicio contra "el Chapo" Guzmán, y dio abundantes detalles de cómo operaba el Cartel de Sinaloa que dirigían su padre y los hijos de "el Chapo", conocidos como "Los Chapitos".



Por su parte, el Gobierno mexicano negó haber estado asociado ni tener siquiera conocimiento previo de la operación de arresto de "el Mayo".



En rueda de prensa, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, reveló que México "no participó" en el operativo y que la Embajada de Estados Unidos se comunicó el jueves cuando ya había ocurrido el arresto de ambos líderes