El Gobierno venezolano impide la entrada al país de varias delegaciones internacionales

Equipo de Periodistas

Julio 27, 2024 02:58 PM

Varias delegaciones de parlamentarios españoles y latinoamericanos, así como una de expresidentes invitada por la oposición venezolana, no pudieron entrar, tras la negativa de las autoridades, en Venezuela, donde este domingo se celebran los comicios presidenciales que enfrentan al presidente Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) que encabeza Edmundo González Urrutia.



De entre estos grupos, el más destacado fue el que formaban expresidentes y una exvicepresidenta latinoamericanos, que no pudieron viajar este viernes a Venezuela después de que el avión de la aerolínea Copa en el que se encontraban le fuera impedido despegar de Panamá.



El grupo aclaró que acudía a las elecciones venezolanas como "invitados" de la oposición al no poder inscribirse legalmente como observadores.



"Nosotros hemos dicho claramente que fuimos, o quisimos llegar a Venezuela como invitados de Edmundo (González Urrutia) y María Corina. Era un acompañamiento, (...) no como testigos, porque obviamente no íbamos a tener posibilidad de inscribirnos ante el Consejo Nacional Electoral (de Venezuela)", dijo la exvicepresidenta de Colombia Marta Lucía Ramírez en la capital panameña.

La exvicepresidenta colombiana hizo sus declaraciones en una rueda de prensa en el Palacio Presidencial con los expresidentes Mireya Moscoso de Panamá, Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Jorge Quiroga de Bolivia, y Vicente Fox de México, unas horas después de bajarse del avión de Copa Airlines.



Según el Gobierno de Panamá, el impedimento de volar se debió a que el Gobierno de Venezuela "bloqueó el espacio aéreo" del país y "retuvo aviones" de la aerolínea Copa, entre ellos en el que viajaban esos expresidentes, "por el lapso de varias horas", por "cuestiones políticas ajenas" y tras una decisión "unánime" del Ejecutivo venezolano.



Estos líderes forman parte del grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) e iban a las elecciones de este domingo como apoyo a la candidatura de Edmundo González Urrutia, el abanderado de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) .



Desde Caracas, la principal coalición opositora de Venezuela, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), condenó que se les haya impedido viajar a este grupo.



"Nosotros condenamos enérgicamente este hecho porque, reiteramos, que si alguna cosa queremos los demócratas en nuestro país es que haya un proceso de votación limpio, prístino, transparente del que podamos estar orgullosos todos nosotros", señaló la opositora Delsa Solórzano en una rueda de prensa.



Venezuela impidió también la entrada de una delegación de parlamentarios del Partido Popular (PP) español que había acudido también invitados por la oposición para estar presentes durante las elecciones del domingo.



Diputados, eurodiputados y senadores del PP, encabezados por el eurodiputado Esteban González Pons y el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, viajaron a Venezuela para presenciar las elecciones presidenciales de este domingo.



Según fuentes del PP, las autoridades locales comunicaron que se les prohibía la entrada en el país y eran deportados, por lo que tuvieron que volver a España.



La senadora colombiana Angélica Lozano y la exalcaldesa de Bogotá Claudia López denunciaron el viernes que fueron deportadas de Venezuela, país al que habían llegado para reunirse con la líder opositora María Corina Machado, y que les quitaron el pasaporte durante una hora y media "sin argumentos ni información".



"Nos están sacando sin ninguna razón (...) solidaridad con este país sufrido", afirmó Lozano en un video grabado mientras era escoltada en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en Caracas.



El Gobierno chileno envió al de Venezuela una nota de protesta por haber impedido ingresar al país a los senadores Felipe Kast (centroderecha) y José Manuel Rojo Edwards (ultraderecha), invitados por la oposición venezolana.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta debido a que no se permitió el ingreso a ese país a los senadores José Manuel Rojo Edwards y Felipe Kast", dijo la Cancillería en un escueto comunicado.



Kast, del partido Evópoli, informó en sus redes sociales que iban a ser deportados porque no cumplían "con el perfil ni las condiciones de ingresar al país".



La Presidencia del Senado chileno aseguró que los hechos son "antidemocráticos" y "denotan la mayor gravedad" porque "los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio".