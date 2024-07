Cientos de venezolanos votan en Panamá con el anhelo de un cambio y una "Venezuela libre"

Desde tempranas horas de esta mañana, con la suerte de un día de sol abierto y sin lluvia, 1.816 venezolanos certificados para votar acudieron al centro electoral en la Embajada de Venezuela a ejercer su derecho al sufragio, aunque algunos denunciaron que no pudieron hacerlo

Equipo de Periodistas

Julio 28, 2024 01:14 PM

Cientos de venezolanos que viven en Panamá acudieron este domingo a emitir su voto en la sede de la legación diplomática venezolana en la capital panameña, muchos de ellos con la emoción y el anhelo de un cambio y una "Venezuela libre".



Desde tempranas horas de esta mañana, con la suerte de un día de sol abierto y sin lluvia, 1.816 venezolanos certificados para votar acudieron al centro electoral en la Embajada de Venezuela a ejercer su derecho al sufragio, aunque algunos denunciaron que no pudieron hacerlo.



Arropados con la bandera venezolana y entonando el himno de su país, los votantes se concentraron por varias horas de forma pacífica frente a la torre donde esta ubicada la embajada del país suramericano, tras sufragar y asistir a un oficio religioso.



Los panameños que pasaban frente al piquete sonaban los pitos de sus automóviles para expresar su apoyo a los venezolanos, que a su vez ambientaban el lugar vocalizando cánticos como "y se va a caer, se va a caer, este Gobierno se va a caer; y este Gobierno ya cayó, este Gobierno ya cayó".

Ricardo Contreras, uno de los votantes y vocero del comando 'Convzla' (Con Venezuela) en Panamá que apoya la candidatura de la oposición en las elecciones de Venezuela, dijo a EFE que hay mucho entusiasmo entre sus compatriotas que han acudido a votar luego de atravesar por "mil vicisitudes para llegar aquí".



Contreras describió que la gente llegó "emocionada" desde muy temprano a votar, con la "esperanza", la "fe puesta en Dios" y a la espera de que el resultado de la votación este sea "irreversible" con el triunfo del candidato de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia.



"Aquí estamos desde la Embajada de Venezuela en Panamá, donde más de 1.800 venezolanos tendrán la oportunidad de votar... desde las 5 de la mañana estamos despiertos", declaró a EFE Ediee Mujica, quien se quejó de no haber podido sufragar porque le "negaron ese derecho los del régimen" venezolano, pero, remarcó: "Aquí estoy apoyando a mis paisanos y a todos aquellos que quieren una Venezuela decente y libre".



El líder de Convzla denunció esta semana las dificultades para que los venezolanos puedan votar en el extranjero, lo que dijo se refleja en territorio panameño, donde, explicó, solo están llamados a las urnas 1.816 electores de los 60.000 que actualmente residen de forma permanente en el país.



Contreras indicó que fueron habilitados para votar solamente 1.816 personas "por las trabas que le puso el Consejo Nacional Electoral (de Venezuela) a la embajada".



Recordó que una de estas normas fue "una prueba de residencia permanente, cuando la ley electoral dice que únicamente un ciudadano venezolano con su cédula laminada, vigente o vencidas puede ejercer el voto".



"Cuál es el miedo que tiene el régimen a escuchar la voz del pueblo, y sobre todo aquí en Panamá, donde somos una comunidad bastante importante; pero aquí estamos acompañando a todos los que son una llave para nosotros que no podemos ejercer el voto", expresó por su parte Mujica.



En esa misma perspectiva, la votante venezolana Sofía Alfaro de Murillo dijo a EFE que ella y todos sus demás compatriotas esperan que este año "sí se va a lograr" el resultado que por muchos años han estado esperando.



"Este es un día de fiesta para todos porque el Gobierno que se elige hoy no es un Gobierno de unos, es el Gobierno para todos los venezolanos a donde quiera que estemos", afirmó Alfaro.



En la Embajada de Venezuela estaban dispuestas cuatro mesas para recibir cada una a un aproximado de 450 personas desde las 06:00 hora local (11:00 GMT).



Venezuela celebra hoy elecciones, en las que participan diez candidatos, entre ellos el presidente, Nicolás Maduro, quien busca su segunda reelección, y el principal líder de la oposición y de las encuestas tradicionales, Edmundo González Urrutia, en sustitución de la inhabilitada María Corina Machado.