Gobierno de Costa Rica propone canon sobre los ingresos a empresas de televisión y radio

Julio 31, 2024 04:18 PM

El Gobierno de Costa Rica anunció este miércoles un proyecto de ley que pretende cobrar un canon del 7,73 % sobre los ingresos brutos a las empresas de televisión y de un 3,13 % a las de radio por el uso de las frecuencias.



La iniciativa, que deberá ser analizada por el Congreso, fue anunciada este miércoles por el presidente del país, Rodrigo Chaves, quien afirmó que en la actualidad las empresas de radio y televisión "pagan para efectos prácticos nada", ya que las tarifas no se actualizan desde 1954 y consisten en un monto nominal fijo que no supera los 200 dólares anuales.



"Usted verá si genera utilidades o no, y si no, lo siento", dijo el presidente Chaves al referirse a los empresarios de radio y televisión.





El mandatario afirmó que el proyecto de ley es "lo que el pueblo de Costa Rica merece" y que se trata de una propuesta "seria", que "no le regala a las empresas absolutamente nada" y hace que "el rico pague como rico y el pobre como pobre".



Según dijo Chaves, la empresa de televisión que más factura tiene ingresos anuales de 36.000 millones de colones (68 millones de dólares), por lo que pagaría de canon anual alrededor de 2.782 millones de colones (unos 5 millones de dólares).



La ministra de Innovación, Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes, aseguró que "era necesario actualizar el impuesto anual que se estableció en 1954" y agregó que el canon propuesto es "justo y equitativo".