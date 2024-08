Maduro, dispuesto a retomar el diálogo con Estados Unidos con base en el acuerdo de Catar

Equipo de Periodistas

Agosto 01, 2024 07:35 PM

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este jueves estar dispuesto a "retomar el diálogo" con Estados Unidos con base en lo conversado en Catar el año pasado por delegaciones de ambos países, sin relaciones diplomáticas desde 2019.



"Si el Gobierno de los EE.UU. está dispuesto a respetar la soberanía y dejar de amenazar a Venezuela, podemos retomar el diálogo, pero con base en un punto único, el 'cumplimiento de Catar'. Esta es el acta de aquella negociación", dijo el jefe de Estado en la red social X, donde compartió un documento con los puntos discutidos en Doha.



Según el texto -que no tiene la firma de algún representante estadounidense en esta negociación-, Washington "desbloquea los activos del Gobierno venezolano actualmente congelados" luego de las presidenciales en el país caribeño, celebradas el pasado domingo, y de la toma de posesión del mandatario electo, prevista para el 10 de enero de 2025.



Además, EE.UU. "levanta todas las sanciones" y "revoca todas las órdenes ejecutivas" emitidas en relación con Venezuela, de acuerdo con el documento, que establece también la normalización de las relaciones diplomáticas y consulares.





Si bien el país caribeño ya celebró sus presidenciales, el primer y único boletín oficial con los resultados, emitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), no convence a EE.UU., que advirtió este miércoles de que se le está "agotando la paciencia" de esperar a que las autoridades venezolanas publiquen las actas de votación que respaldan la victoria de Maduro.



El lunes, el ente electoral declaró ganador al mandatario por poco más de 704.114 votos frente al candidato de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, cuando faltaban por computar más de dos millones de votos -el 20 % de las actas de votación, cuyo cómputo todavía se desconoce- que podrían cambiar los resultados finales.



Numerosos opositores, organizaciones no gubernamentales, empresarios y buena parte de la comunidad internacional exigen la publicación de todas las actas, mientras que el antichavismo mayoritario asegura tener en su poder más del 80 % de estas, que dan la victoria -insiste- a González Urrutia por amplio margen.



El Centro Carter, que participó como observador en los comicios, manifestó el martes que el proceso "no se adecuó" a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, por lo que "no puede ser considerada como una elección democrática".



De acuerdo con el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, el Gobierno de Joe Biden "comparte" las conclusiones publicadas por el Centro Carter.