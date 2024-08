Uruguay reconoce a Edmundo González como ganador en las elecciones de Venezuela

Equipo de Periodistas

El Gobierno de Uruguay reconoció este viernes a Edmundo González como ganador en las elecciones presidenciales de Venezuela en las que el Consejo Nacional Electoral de ese país dio como ganador al oficialista Nicolás Maduro en un proceso ampliamente cuestionado.

"En función de la evidencia abrumadora, resulta claro para Uruguay que Edmundo González Urrutia obtuvo la mayoría de votos en las elecciones presidenciales de Venezuela", escribió el canciller de Uruguay, Omar Paganini, en su cuenta de la red social X.

El representante de la cartera de Exteriores uruguaya insistió en que espera que la voluntad del pueblo venezolano "sea respetada".

"La verdad es el camino de la paz", concluye el mensaje.

Uruguay forma parte de los siete países a los que el Gobierno de Nicolás Maduro expulsó de Venezuela tras no reconocer el resultado de las elecciones y llamara a un proceso de verificación de votos.

En ese sentido, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, dijo el miércoles que si no se dan a conocer las actas electorales de las elecciones del pasado domingo 28 de julio en Venezuela "es porque hay algo raro" y reiteró que en el país caribeño hay "una dictadura".

"Si no mostrás los documentos, es obvio que algo raro hay. Pero, además, no estamos hablando de alguien que tiene antecedentes democráticos. Yo he dicho que Venezuela es una dictadura y lo sostengo", puntualizó el mandatario en una rueda de prensa.

Asimismo, Lacalle Pou puntualizó que es "indefendible" lo que está pasando y dijo que es increíble "cómo el poder puede cegar tanto a alguien", al tiempo que hizo hincapié en la gente que abandonó Venezuela y "no la está pasando bien".

El Consejo Nacional Electoral proclamó este lunes, de manera oficial, presidente a Maduro, después de que anunciara la noche del domingo que el chavista, en el poder desde 2013, ganó los comicios con el 51,2 % de los votos, mismo resultado que brindó cuando se habían escrutado el 80 % de la actas y a falta de más de dos millones de votos por contar.