López Obrador tacha de imprudencia que EEUU declare el triunfo de la oposición venezolana

Obrador, indicó que "ningún gobierno está autorizado, no es legal, no es legítimo emitir un fallo dando perdedor o ganador a un candidato de otro país"

Equipo de Periodistas

Agosto 02, 2024 03:40 PM

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tachó este viernes de "imprudencia" que Estados Unidos haya reconocido el triunfo del candidato de la oposición mayoritaria de Venezuela, Edmundo González Urrutia, al insistir en que aún deben publicarse todas las actas.



“No sé si puede agravar, pero no ayuda a resolver las cosas, lo digo con todo respeto, es una imprudencia", declaró el mandatario en su conferencia matutina ante las preguntas de la prensa.



El gobernante mexicano criticó el pronunciamiento que el jueves emitió el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en el que asegura que Washington concluye, con base en "abrumadoras pruebas", que González Urrutia fue el ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio en el país suramericano.



López Obrador hizo un "llamado respetuoso a todos los Gobiernos para que no haya intervencionismo" en Venezuela, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó como presidente reelecto a Nicolás Maduro tras un comunicado en el que no desglosó los votos.





Aunque no ha reconocido el triunfo de Maduro, el presidente de México indicó que "ningún gobierno está autorizado, no es legal, no es legítimo emitir un fallo dando perdedor o ganador a un candidato de otro país".



"¿Qué es eso? Si no hay un Gobierno del mundo, eso no tiene que ver con la democracia, ni con el respeto a la libertad, a la soberanía de los pueblos. Entonces, ojalá y en vez de promover la confrontación, todos actuemos con responsabilidad, que nos autolimitemos", expuso.



El mandatario describió que "hubo acuerdo en que lo más importante es evitar la violencia" en su llamada del jueves con sus homólogos de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro.



Aseveró que Petro dijo que el comunicado conjunto que emitieron los tres países para pedir transparencia en el conteo "es solo el primer paso", por lo que los cancilleres estarán en comunicación permanente.



“Somos de la idea que se tienen que presentar las actas, que no basta con proclamas hablando de que se obtuvo el triunfo, si no hay actas que prueben el resultado, ya la autoridad electoral de Venezuela se comprometió a convocar a todas las partes para que entreguen todas las actas, la información", comentó.



Pese a sus reclamos, López Obrador confió en el proceso de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que convocó a los 10 políticos que participaron en los comicios a comparecer este viernes a las 14:00 hora local (18:00 GMT).



E insistió en rechazar la postura de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que ha pedido a Maduro "reconocer la derrota".



"¿Con qué autoridad moral, con qué autoridad política un organismo como la OEA va a calificar una elección de un país que no sé si todavía forma parte de la OEA?", concluyó.