El cielo "aplastará" a los comunistas, respondió Milei a Maduro, que lo acusó de satánico

Agosto 05, 2024 08:21 AM

El presidente de Argentina, Javier Milei, dijo este lunes que el cielo "aplastará" a los comunistas en respuesta al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, que había acusado al argentino de formar parte de círculos diabólicos y sectas satánicas.



"Los comunistas nos atacan, llenos de insolencia e impiedad, para exterminarnos a nosotros, a nuestras mujeres y a nuestros hijos, y para apoderarse de nuestros despojos. Nosotros, en cambio, luchamos por nuestra vida y por nuestras costumbres. El cielo los aplastará delante de nosotros ¡no les tengan miedo!", publicó Milei en su cuenta de X.



Maduro había dicho este domingo que Milei y el empresario sudafricano Elon Musk forman parte de círculos diabólicos y sectas satánicas y volvió a vincularlos al fascismo, al encabezar un acto con la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada).



"(Un grupo de curas católicos) Me dijeron exactamente lo que hay que hacer con el diablo, con los símbolos diabólicos que maneja Elon Musk. Miren su perfil, los símbolos diabólicos que tiene en su pecho. Son sectas satánicas del poder estadounidense, que han articulado sectas como las de Milei o en Venezuela, sectas satánicas como el fascismo este, que ha atacado al país", contó Maduro.

"Es una lucha de carácter espiritual. Entre el bien y el mal, entre el odio y la mentira, el engaño, el fascismo. Porque ustedes saben todo el ocultismo que hubo detrás de Hitler", señaló el venezolano.



Milei respondió este lunes en su mensaje que "la victoria en el combate no depende de la cantidad de soldados, sino de la fuerza que viene del cielo. El comunismo es ateo, nosotros tenemos fe en Dios. VIVA LA LIBERTAD CARAJO (sic)".



No es la primera vez que Maduro y Milei -que fue educado como católico, pero volcó su práctica espiritual al judaísmo, y ha alineado su política exterior a EE.UU. e Israel- y Musk cruzan agresiones en sus discursos y por las redes sociales.



"En Venezuela estamos dando una batalla por América Latina, el Caribe y por el mundo", arengó Maduro este domingo a los militares, porque, a su criterio, "o Venezuela cae en las manos del fascismo criminal y de Elon Musk, de los Milei o Venezuela triunfa por el camino de la Constitución, el humanismo, el cristianismo, el bolivorianismo a manos del socialismo del siglo XXI, el chavismo".



Y remarcó, "Que cada quien se defina, fascismo o bolivorianismo".



Milei fue uno de los primeros mandatarios que tildó de "fraude" y "estafa electoral" los resultados de los comicios presidenciales del 28 de julio en Venezuela y desconoce los anuncios del Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese país, que dio por ganador a Maduro.



La líder opositora al chavismo, María Corina Machado, insistió este domingo en que las actas de los testigos de votación en más del 80 % de las mesas y disponibles en resultadosconvzla.com no dejan lugar a la duda que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela.