Equipo de Periodistas

Agosto 05, 2024 02:57 PM

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, condenó este lunes "rotundamente la represión y violencia" del Gobierno de Venezuela "en contra de su propio pueblo", y sostuvo que no reconoce a Nicolás Maduro como mandatario reelecto.



"Nuestro Gobierno condena rotundamente la represión y violencia que ha desatado el Gobierno de Venezuela en contra de su propio pueblo", dijo Arévalo de León durante una rueda de prensa.



Según la organización no gubernamental Foro Penal, al menos 13 personas han muerto en Venezuela durante las protestas en contra de Maduro por los resultados electorales. Las autoridades venezolanas por su parte cifran en 2.000 los arrestados en las manifestaciones.





Arévalo de León reiteró que Guatemala "no reconoce" a Maduro como presidente reelecto, ya que "los resultados presentados" por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela "no reúnen los criterios mínimos de transparencia que exige una democracia moderna".



Guatemala ya había indicado el pasado 2 de agosto mediante su Cancillería que no reconocía como oficiales los resultados que daban como ganador a Maduro de las elecciones celebradas el 28 de julio en Venezuela.



La nación centroamericana es uno de los países que no han reconocido el triunfo de Maduro en la región, al igual que Perú, Uruguay, Ecuador, Argentina, Panamá y Costa Rica.





El viernes, el CNE ofreció un segundo y, de momento, último balance sobre los resultados electorales, en el que ratificó el triunfo de Maduro con el 51,95 % de los votos, mientras que el candidato Edmundo González Urrutia obtuvo el 43,18 % de los apoyos, con el 96,87 % de las actas escrutadas, que todavía no han sido publicadas.



Mientras el ente electoral no ha publicado las actas electorales que certifican la victoria de Maduro, como indica la normativa legal, la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) divulgó "el 81 %" de estos papeles, que muestran, según el antichavismo, que González Urrutia ganó por amplio margen.



Las relaciones de Guatemala con el Gobierno de Nicolás Maduro están suspendidas formalmente desde el año 2020, cuando ambas naciones decidieron cerrar sus representaciones diplomáticas.