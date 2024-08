Asesor de Lula da Silva: Maduro sabe que la no divulgación de las actas electorales no le conviene

Equipo de Periodistas

Agosto 07, 2024 02:41 PM

El asesor especial de la Presidencia brasileña para las relaciones internacionales, Celso Amorim, afirmó este miércoles que el propio presidente venezolano, Nicolás Maduro, sabe que la no divulgación de las actas electorales pude generar un "cansancio" y una situación que a él no le conviene.



"Creo que él entiende que habrá un momento de cansancio y que eso no es bueno para él. Y, si hay cansancio, hay riesgo de que Venezuela termine con dos presidentes o con ninguno", afirmó el excanciller brasileño en una entrevista al canal de televisión Globonews.



El asesor especial del presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que considera "muy lamentable que las actas electorales" no hayan aparecido y que le comunicó esa posición a Maduro en la larga conversación, de casi una hora, que tuvieron al día siguiente de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela.





Dijo igualmente que no entiende por qué Maduro decidió entregarle las actas a la Justicia en lugar de divulgarlas. "Tengo que confesar mi ignorancia porque no entiendo bien lo que la Justicia puede hacer con las actas", afirmó.



El excanciller aseguró que, pese a que no considera que es el momento de condenar a una u otra parte, la no divulgación de las actas electorales "sí será condenable", pero aclaró que tampoco se le puede imponer "un plazo o un ultimátum" a Maduro.



Amorim dijo que teme un agravamiento de la situación en Venezuela por la profunda división que vive el país y pese a que aclaró que prefiere no usar la expresión "guerra civil" dijo temerla.



"El peor escenario es que nos quedemos en esa situación de condenar a uno o condenar al otro. Me temo mucho que puede haber un conflicto muy grave. No quiero usar la expresión guerra civil, pero temo mucho", dijo.





Según Amorim, Brasil, Colombia y México se unieron para ayudar a Venezuela a encontrar una solución a esa crisis porque, por la profunda división que existe en el país caribeño, será necesaria una mediación para que Gobierno y oposición dialoguen.



Los tres países emitieron un comunicado conjunto en que pidieron la divulgación de las actas electorales y defendieron una solución por "las vías institucionales" y que respete la soberanía de los venezolanos.



"Creo que (los tres países) tenemos que trabajar para que se produzca un entendimiento. Eso exige conciliación. Y conciliación exige flexibilidad de todos los lados", afirmó.



En ese sentido cuestionó el que Estados Unidos y la Unión Europea hubiesen mantenido sus sanciones a Venezuela pese a que había un proceso de negociación entre Gobierno y oposición que permitió la realización de las elecciones.



Afirmó que Brasil, Colombia y México han mantenido una posición correcta al buscar una conciliación porque no es el momento de "endurecer" sino de decir las "cosas correctas que ayuden a la pacificación".



"El asunto no es endurecer con uno o con otro sino intentar generar un diálogo. El país está muy dividido y esa situación se puede agravar", insistió.



El Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó a Maduro como presidente reelegido, con el 51,95 % de los votos, contra el 43,18 % del líder opositor Edmundo González, pero no divulgó las actas de las mesas de votación.



La oposición, con copias de las actas que dice haber obtenido en cerca del 80 % de las mesas, afirma que González venció las elecciones por amplia mayoría.