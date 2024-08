Petro destaca transformaciones en la fuerza pública colombiana en la mitad de su Gobierno

Equipo de Periodistas

Agosto 07, 2024 02:57 PM

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, destacó este miércoles la transformación de la fuerza pública en los dos primeros años de su Gobierno por la mayor participación de mujeres en las filas y las mejoras salariales de los soldados.



En un discurso pronunciado con motivo del día del Ejército en la conmemoración de la Batalla de Boyacá, que el 7 de agosto de 1819 selló la independencia de Colombia, Petro se refirió a la fundación de la república y a los cambios en el Ejército.



"Hicimos una revolución en dos años (...) dejó de ser un discurso que las mujeres estén en las Fuerzas Militares. El 45 por ciento de la Policía son mujeres. Eso no es cualquier cosa", manifestó. Soldados asisten a la conmemoración del aniversario de la Batalla de Boyacá este miércoles, en el Puente de Boyacá en el municipio de Ventaquemada, Boyacá (Colombia).



El presidente añadió que "en las Fuerzas Militares los porcentajes, que no llegan a ese punto, ya son enormes" y señaló que en el caso concreto de la Armada, la rama en la que menos mujeres hay, se va avanzando.

"Tenemos una fuerza pública femenina y eso es una revolución mental, cultural", dijo Petro, quien subrayó que "la defensa de la nación y el cuidado de la ciudadanía están cada vez más en manos de las mujeres".

Al recordar que en el Puente de Boyacá, donde este miércoles dio el discurso, hace 205 años el Ejército libertador derrotó al de los españoles, Petro no pudo evitar hacer comparaciones con la presencia femenina en el Ejército colombiano actual.



"Eso significaría que si estuviéramos en el pasado, que la Corona española se habría tenido que enfrentarse fundamentalmente con las mujeres", afirmó.



El mandatario se refirió también a la mejora de los salarios de los soldados, una política con la cual, según dijo, "el Ejército se convierte en una institución donde se dignifica al ser humano".



Según Petro, los ingresos que recibía un soldado cuando él llegó a la Presidencia en 2022 eran equivalentes al 30 % del salario mínimo, y cuando termine su mandato en 2026, quiere "que un soldado reciba un salario mínimo al menos, tres veces más (que en 2022)".



"Dos años de dignidad nos quedan para construir porque tenemos que avanzar más, ese ha sido el esfuerzo de la seguridad humana", manifestó.



El mandatario añadió que el país debe liberarse "de las inseguridades o mitigarlas". "Creo que estamos en camino de ello. La idea de que haya un Ejército Nacional, sin partidos políticos, es contemporánea, un Ejército que no obedece a facciones políticas, ideologías", indicó.



El presidente no hizo ninguna referencia a su gestión en estos primeros años de Gobierno pero señaló que aunque hace más de dos siglos Colombia consolidó su independencia de España, en materia de soberanía del pueblo cree "que el camino está por andar aún, aún no hemos cumplido".