Ejecutivo argentino colaborará con la Justicia en el caso de Alberto Fernández

"Por la integridad de mis hijos, de mi persona, y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas

Equipo de Periodistas

Agosto 07, 2024 04:17 PM

El Ejecutivo argentino colaborará con la Justicia, si esta lo solicita, en la investigación por la denuncia por supuesta violencia machista contra el expresidente Alberto Fernández (2019-2023), presentada el martes por la ex primera dama Fabiola Yáñez, confirmaron este miércoles fuentes oficiales.



"Por supuesto que vamos a colaborar con la Justicia, vamos a aportar todo lo que nos pida la Justicia y lo que esté en nuestras posibilidades aportar", dijo el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada (sede del Gobierno), consultado al respecto.



El vocero calificó de "lamentable, triste y bochornoso" el "episodio de la denuncia que involucra al expresidente y expresó la posición del Gobierno de Javier Milei de lamentar "cualquier hecho de violencia, sea este, si así la Justicia lo determina, o cualquier otro".



"No hay mucho para decir, apelando que la Justicia funcione de la manera mas rápida posible y, si hay algún culpable, que vaya preso", afirmó.





Argentina asiste al peor momento de Alberto Fernández, quien fue denunciado ayer por violencia machista por Yáñez, a falta de pocos días para que se cumplan ocho meses desde que salió de la Presidencia del país suramericano tras cuatro años de mandato (2019-2023).



Después de las innumerables críticas recibidas por su gestión, sobre todo de su sucesor, por la "herencia recibida", y del escándalo desatado en 2020 por la filtración de fotos del festejo del cumpleaños de Yáñez con amigos en la residencia presidencial mientras el país vivía en pleno confinamiento, el político peronista ahora se enfrenta a un capítulo mucho más oscuro.



"Es un momento muy ingrato" fue la breve afirmación hecha por el que fuera jefe de gabinete entre 2003 y 2008, en los Gobiernos del ya fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa, Cristina Fernández (2007-2015), al ser consultado por EFE nada más conocerse la noticia.





Posteriormente, en un comunicado difundido en sus redes sociales, dijo que "la verdad de los hechos es otra" y que lo único que iba a comentar es "que es falso y que jamás ocurrió" lo que le imputa su expareja.



"Por la integridad de mis hijos, de mi persona, y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas, sino que aportaré ante la Justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió", agregó el expresidente en un escueto mensaje.



Fernández, quien permanece en su casa del barrio porteño de Puerto Madero y no se ha dejado ver tras conocerse la noticia, fue denunciado penalmente por la madre de su hijo pequeño, Francisco, de dos años, por violencia física y hostigamiento.



La denuncia se da luego de que la Justicia argentina, en el marco de una investigación sobre un posible tráfico de influencias del exmandatario, encontrara en junio pasado mensajes que darían cuenta de un supuesto maltrato físico del entonces mandatario.



Después de que Yáñez renunciase, semanas atrás, a ejercer acción penal contra Fernández, la ex primera dama cambió de opinión este martes por "estar padeciendo lo que definió como 'terrorismo psicológico' por parte" del expresidente, quien, supuestamente, la sometía a "acoso telefónico, de manera diaria".



Según la orden dictada por el juez federal Julián Ercolini, Fernández tiene prohibida la salida de Argentina y acercarse a Yáñez, actualmente residente en Madrid, o contactar con ella por cualquier medio "que signifique intromisión injustificada".